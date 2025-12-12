日本地震︱青森茨城再有強震　今早一度發海嘯預警(更新)

日本青森縣東部對開海域周一（8日）發生7.5級地震後，再於今日（12日）早上11時44分再發生地震，當初錄得強度6.7級，之後向上修訂為6.9級，震源深度17公里，北海道、岩手縣及秋田縣都有震感。當局向北海道、青森縣面向太平洋沿岸地區、岩手及宮城縣發出海嘯警報，生效2個多小時後解除，期間青森縣八戶市港口出現約20厘米的海浪，目前暫無人員傷亡報告。

【18:30更新】日本茨城縣在南部對開海域，在當地時間晚上7時05分，再發生黎克特制4.9級的地震，震源深度50公里。今次未有發出海嘯警報。

日本東北電力公司表示，青森縣東通核電站，及宮城縣女川核電站未發現異常。日本原燃公司指，青森縣六所村的核燃料循環設施未見異常。青森縣東部海域星期一深夜發生7.5級地震，最少50傷。當局曾警告未來一星期可能會再發生強烈地震。今早地震前，政府發出緊急地震預警。

專家：青森地震和2011年大地震成因相似

日本地震學會原會長小原一成表示，這次青森7.5級地震是典型的板間地震，是由海洋一側的太平洋板塊俯衝至陸地一側的北美板塊下方，導致陸地一側板塊無法承受應變而引發。地震分為在板塊邊界處發生的板間地震、板塊內部斷裂活動導致的板內地震等。本次地震的發生機制與2011年發生的9級東日本大地震相似。