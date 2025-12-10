日本地震｜青森高架鐵路橋墩受損　3縣共52人傷

在周一（8日）晚，日本發生的7.5級地震，震後雖然未有出現死亡個案，但據統計仍造成50多人受傷，在青森的八戶市亦出現多處的破壞，其中在JR八戶線的高架橋橋墩受到破壞，八戶港的碼頭亦出現裂痕。
JR東日本的東北支部表示，在八戶線本八戶站至小中野站的高架路段，受到地震的影響，橋墩上部與橋面連按的地方出現石屎剝落及鋼筋外露的情況，而橋面的護欄都有石屎剝落。鐵路公司已派出職員在當地進行檢查，目前發現至少有20處地方出現相關情況，受到事件影響，八戶線從八戶站至久慈站的線路停駛，恢復時間未定。同時在高架橋下的道路亦被封閉，預計沿線的學生及居民生活將受到影響。在八戶港，碼頭地區亦因為地震而出現數10米的裂痕。不過八戶市在之前停課的學校已經恢復上課。
有近萬人撤離避難
日本《讀賣新聞》報道，截至周二（9日）下午5時，北海道、青森、岩手、宮城及福島5個道縣有最多9,282人避難，而根據日本新聞網統計，因為地震而受傷的人數在青森、岩手及北海道，合計已有52人，當中在青森縣一名高中的留宿學生在學生宿舍避難時摔倒，肩膀骨骨裂。而在北海道及青森錄4宗住宅被破壞的報告。
另外，青森的394號國道路面出現大範圍路陷，當中一架輕型車被捲入事件，造成1名50多歲男子受傷。而日本國土交通省公布,在青森及岩手有最多1,365戶供水一度暫停，但之後在周二大部份已恢復。而同日下午6時為止，5個地區共315間學校停課，有93間學校表示包括有玻璃窗破裂及設施受破壞。青森縣知事宮下宗一郎在今日的災難應對總部的會議中表示，因為仍有「後發地震警告」故縣目前的應變體制會維持至16日，並會24小時應對事件。