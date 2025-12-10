日本地震｜青森高架鐵路橋墩受損　3縣共52人傷

在周一（8日）晚，日本發生的7.5級地震，震後雖然未有出現死亡個案，但據統計仍造成50多人受傷，在青森的八戶市亦出現多處的破壞，其中在JR八戶線的高架橋橋墩受到破壞，八戶港的碼頭亦出現裂痕。

JR東日本的東北支部表示，在八戶線本八戶站至小中野站的高架路段，受到地震的影響，橋墩上部與橋面連按的地方出現石屎剝落及鋼筋外露的情況，而橋面的護欄都有石屎剝落。鐵路公司已派出職員在當地進行檢查，目前發現至少有20處地方出現相關情況，受到事件影響，八戶線從八戶站至久慈站的線路停駛，恢復時間未定。同時在高架橋下的道路亦被封閉，預計沿線的學生及居民生活將受到影響。在八戶港，碼頭地區亦因為地震而出現數10米的裂痕。不過八戶市在之前停課的學校已經恢復上課。