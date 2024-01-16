日本地震｜駐日美軍明起協助派送物資　今午再發生4.8級地震（更新）

日本防衛省今日（16日）公布，駐日本美軍將會在明日（17日）起協助救災。日本的海洋研究開發機構（JAMSTEC），今日就派出調查船到能登半島進行測量以及研究地震造成海底的狀況。至於石川縣公布，當地有逾2萬棟建築受損。在當地下午6時42分，能登半島再發生黎克特制4.8級的地震，震源深度約10公里。

日本防衛大臣木原稔今日公布，駐日美軍會在周四開始協助救援活動。木原表示日方已向美軍提出協助運送物資。而駐日美軍將會在明日起，會進駐石川縣的小松基地，並會以直昇機將物資送入能登機場。木原解釋，向美軍提出協助要求，是因為需要再避難的災民香加，對自衛隊的運送任務需要增加，令物資的運送時間滯後，故此向美軍提出有關的要求。而在2011年的311地震，駐日美軍亦有為日本提供支援。