日本地震｜駐日美軍明起協助派送物資　今午再發生4.8級地震（更新）

日本防衛省今日（16日）公布，駐日本美軍將會在明日（17日）起協助救災。日本的海洋研究開發機構（JAMSTEC），今日就派出調查船到能登半島進行測量以及研究地震造成海底的狀況。至於石川縣公布，當地有逾2萬棟建築受損。在當地下午6時42分，能登半島再發生黎克特制4.8級的地震，震源深度約10公里。
日本防衛大臣木原稔今日公布，駐日美軍會在周四開始協助救援活動。木原表示日方已向美軍提出協助運送物資。而駐日美軍將會在明日起，會進駐石川縣的小松基地，並會以直昇機將物資送入能登機場。木原解釋，向美軍提出協助要求，是因為需要再避難的災民香加，對自衛隊的運送任務需要增加，令物資的運送時間滯後，故此向美軍提出有關的要求。而在2011年的311地震，駐日美軍亦有為日本提供支援。
另外，日本厚生勞働省早前招募護理員，當局公布至今在43個都道府縣招募到約1,700護理員，可以在2月底前到災區照顧災民。其中當局在周一（15日）已派出18人進入石川縣的安老設施，預計本周會再派出20至30人。在今日進行的日本內閣會議，政府計劃將今年度的預算就一般的備用開支，由5,000億日圓上升至1萬億日圓。
石川縣今早公布，當地至今有20,803棟住宅受到破壞，而輪島及珠洲市的受災情況仍未完全掌握，故此有關數字仍然會上升。另外，當地的天氣持續寒冷，當中輪島市僅得0.3度，災民需要面對寒冷天氣的侵襲。而氣象廳指，自元旦日的地震起，至今當地已有1,400次以上的，達1級以上的地震，並預計在未來2至3個星期，仍有達到5級以上的餘震。
研究機構海底調查地震原因
日本傳媒就報道，災區的災民已經開始陸續回復原來生活。其中部份的店舖如食店以及洗衣店已經重開。日本海洋研究開發機構，今日派出調查船前往能登半島進行海底調查，以解釋地震的成因。機構的調查船今早從東京出發，並將會在能登半島的近岸設置30部海底地震檢測裝置，並對當地的海底進行測量。並在設置一個月後回收裝置進行分析。