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國際
2024-01-26 13:48:00

日本地震｜50年歷史《鐵甲萬能俠》漫畫原稿未遭焚毀　網民驚嘆是奇蹟

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日本地震，50年歷史《鐵甲萬能俠》漫畫原稿未遭焚毀，網民驚嘆是奇蹟。(網上圖片)

日本地震，50年歷史《鐵甲萬能俠》漫畫原稿未遭焚毀，網民驚嘆是奇蹟。(網上圖片)

日本石川縣元旦發生7.6級地震後，多處引發火災，輪島市的《鐵甲萬能俠》作者永井豪紀念館遭到焚毀。78歲的永井豪以為館內漫畫原稿等已焚毀，昨天說一定要「畫回來」，昨日得知原稿並未焚毀。許多網友說簡直是奇蹟。

日媒《Oricon News》報道，永井豪經營的製作公司Dynamic production昨天透過社交平台X表示，輪島市觀光課主管昨日早上進入永井豪紀念館調查結果得知，館內的原稿、原畫、雕像作等並未焚毀。輪島市已將這些展品移到安全的地方保管。Dynamic production指：「這座紀念館在興建時是在既有的建築物進行改建，並增建展示原畫等作品的展示館，在增建時已做好防火措施，可能因此發揮功效，由衷地感謝輪島市的所有人。」

《無敵鐵金剛》作者永井豪。(網上圖片) 《鐵甲萬能俠》漫畫。(網上圖片) 永井豪紀念館於2009年4月25日開幕。(網上圖片)

網民：真的是鐵甲萬能俠的城堡！

對於永井豪紀念館內的展品無被大火焚毀，有網民驚嘆是「奇蹟」，有人表示：「太令人驚奇，想必是做好防火措施的結果，即便如此，展品倖免於難，實在太了不起。真是不幸中之大幸。」還有人留言指：「真的是鐵甲萬能俠的城堡！」、「紀念館也是鐵城」、「太神奇，太好了，下次一定要去參觀」。

《鐵甲萬能俠》於1972年至1973年間連載，作者永井豪代表作還包括《破廉恥學園》、《惡魔人》、《甜心戰士》等，永井豪紀念館於2009425日開幕。

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