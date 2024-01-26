日本地震｜50年歷史《鐵甲萬能俠》漫畫原稿未遭焚毀　網民驚嘆是奇蹟

日本石川縣元旦發生7.6級地震後，多處引發火災，輪島市的《鐵甲萬能俠》作者永井豪紀念館遭到焚毀。78歲的永井豪以為館內漫畫原稿等已焚毀，昨天說一定要「畫回來」，昨日得知原稿並未焚毀。許多網友說簡直是奇蹟。

日媒《Oricon News》報道，永井豪經營的製作公司Dynamic production昨天透過社交平台X表示，輪島市觀光課主管昨日早上進入永井豪紀念館調查結果得知，館內的原稿、原畫、雕像作等並未焚毀。輪島市已將這些展品移到安全的地方保管。Dynamic production指：「這座紀念館在興建時是在既有的建築物進行改建，並增建展示原畫等作品的展示館，在增建時已做好防火措施，可能因此發揮功效，由衷地感謝輪島市的所有人。」