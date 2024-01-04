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國際
2024-01-04 18:05:38

日本地震｜70歲翁自責救不到女兒「忘不掉手慢慢變冷」 無法直視愛女遺體

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日本地震｜70歲翁自責救不到女兒「忘不掉手慢慢變冷」 無法直視愛女遺體

日本地震｜70歲翁自責救不到女兒「忘不掉手慢慢變冷」 無法直視愛女遺體

元旦時日本石川縣發生規模7.6的強烈地震，劇烈搖晃以及後續引發的海嘯重創能登半島，目前已知至少81人喪生，數百棟民宅損毁，城鎮幾乎面目全非。

日本地震 七旬漢兩名女子喪生

日本石川縣能登半島元旦7.6級地震，死亡人數增至81人，仍有79人失蹤。距離震後已超過「黃金72小時」當中以石川縣的輪島市及珠洲市災情最為嚴重。輪島市市中心大約有200棟建築物被大火燒毀，珠洲市等沿海地區的村莊也被海嘯沖毀。一名住在輪島市的70歲男子在震災中倖存，但他的兩個女兒都已喪生，而80多歲的岳母目前生死未卜。男子表示，元旦新年期間次女從東京回來過年，而他則和大女兒一起從金澤回家。1日下午4點剛過，他當時正在二樓看電視，突然一陣天搖地動，他趕緊跑下樓大喊「地震了」，但不久房子就倒塌。

日本地震增至57人死，凌晨發生多次4級以上餘震。(AP) 日本能登地震 日本能登地震 日本能登地震 日本地震 日本地震 日本地震 日本地震 日本地震 日本地震 日本地震 日本地震

當男子自己爬出來時，他看到女兒被困在瓦礫堆下，只露出一隻手臂，並聽到她的呼救聲。他瘋狂地揉著女兒的手，但手臂越來越冷。後來鄰居告訴他：「海嘯來了，快逃！」他別無選擇，只能往地勢較高的地方逃去。隔天早上，女兒們的遺體被從廢墟中搬出來，男子自責到完全無法直視，「我永遠忘不掉她的手慢慢變冷的感覺。」

男子因海嘯警報失眠

有日本居民直擊海嘯來襲的瞬間。一名56歲男子在珠洲市經營一家餐館，當他接到大海嘯警報後，便與70多歲的母親及90多歲的祖母逃到二樓，過了一會兒，他聽到水聲，拉開窗簾一看，只見海浪滾滾而來，眨眼間，水就漲到了他的腰部，他們整晚害怕得失眠，幸第二天在自衛隊的協助之下，安全撤離到避難所。「雖然對未來感到很茫然，但起碼現在得救了。」

有媒體到災區採訪，看到一名30多歲的男子沿街像在尋找什麼東西。他表示地震當天他和家人外出全都不在家，因此逃過一劫；但回到家發現房子已經被燒毁，而3隻愛貓已不知去向。「我相信牠們有逃出來，只是現在天氣很冷，很擔心牠們是否能夠挺過。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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