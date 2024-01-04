日本地震｜9.5萬戶停水　災民爆只能「吃雪求生」

日本石川縣能登半島元旦7.6級地震，死亡人數增至78人，仍有51人失蹤。距離震後已超過「黃金72小時」，當地至今仍有9.5萬戶停水，有災民表示：「沒有水，我們只能靠吃雪求生。」輪島市長坂口茂也指出，1萬名災民沒有足夠的水和食物。

當地報道，能登地區多地道路被切斷，救援物資無法到達該地區。截至昨日(3日)下午3點，石川縣14個城鎮有9.5萬戶停水，1日強震就讓輪島市1萬戶、珠洲市4,800戶、能登町6,200戶被斷水，目前自衛隊正派水車救援，水還是不夠。石川縣昨日氣溫只有大約5至10度，當地居民面臨嚴峻環境及物資不足。防衛大臣木原稔說，當局會用直升機送物資，或用船運輸。