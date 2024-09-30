日本執政自民黨石破茂欲「速戰速決」　下周解散國會大選

日本執政自民黨在上周五（27日）選出石破茂成為新任黨總裁後，並會在明日（10月1日）召開臨時國會進行首相選舉，預料石破茂會成為新首相。而石破在今日下午宣布會在10月9日解散國會，並會在10月27日進行大選。而日本媒體的民調指，國民對石破氏政府的期望達52%，故自民黨內部希望在民望仍高企時盡快大選。另外即將退任的首相岸田文雄，傳在放棄連任後一直在尋求希望與北韓領導人金正恩對話解決日本人被綁架的問題。

日本媒體報道，參選時曾表示不會解散國會的石破茂，在當選後迅速反口，據報會在今午表明解散國會的方向。報道指國會在10月9日解散，之後15日公布大選，並在27日進行投票。報道指出，有關決定是因為自民黨內部認為，應該在支持率下跌前盡早解散大選，並關注在明年的參議院選舉。石破茂在今日的記者會表示，新政府因為需要得到國民的支持，故此決定提早在下月27日舉行大選。