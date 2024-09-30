日本執政自民黨石破茂欲「速戰速決」　下周解散國會大選

日本執政自民黨在上周五（27日）選出石破茂成為新任黨總裁後，並會在明日（10月1日）召開臨時國會進行首相選舉，預料石破茂會成為新首相。而石破在今日下午宣布會在10月9日解散國會，並會在10月27日進行大選。而日本媒體的民調指，國民對石破氏政府的期望達52%，故自民黨內部希望在民望仍高企時盡快大選。另外即將退任的首相岸田文雄，傳在放棄連任後一直在尋求希望與北韓領導人金正恩對話解決日本人被綁架的問題。
日本媒體報道，參選時曾表示不會解散國會的石破茂，在當選後迅速反口，據報會在今午表明解散國會的方向。報道指國會在10月9日解散，之後15日公布大選，並在27日進行投票。報道指出，有關決定是因為自民黨內部認為，應該在支持率下跌前盡早解散大選，並關注在明年的參議院選舉。石破茂在今日的記者會表示，新政府因為需要得到國民的支持，故此決定提早在下月27日舉行大選。
根據日本《每日新聞》在周末及周日（28、29日），透過手機短訊及固網電話進行的民調，有達52%的受訪者表示對石破茂政府有所期待，而沒有期待就只有30%。而在日本媒體公開石破茂的內閣人選中，僅得內閣官房長官的林芳正，以及國土交通大臣的齊藤鐵夫獲得留任，其餘有13名成員是首次加入內閣，連同林芳正及齊藤鐵夫，僅6人有內閣經驗。當中包括外長會由前防衛大臣的岩屋毅出任，而防衛大臣也會由上月與石破茂一同出訪台灣的中谷元接任，中谷元也是「對中政策跨國議會聯盟」的成員，因此被指石破茂政府會維持對中國強硬立場。
岸田文雄曾尋求與北韓對話
另外，日本《產經新聞》報道。岸田文雄自8月14日宣布不會角逐自民黨總裁後，一直在尋求與北韓領導人金正恩會談，並向對方交涉被綁架的日本人問題。報道指岸田在任期的最後階段一直為有關會面預留日程，而因為金正恩的妹妹，金與正在今年3月曾批評岸田以日本人被綁架問題促成的會談，旨在搏取人氣的批評，故岸田選擇在退任時進行交涉，不過有關人士表示最終還是被北韓回絕，並稱有關綁架問題已經解決。