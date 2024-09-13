日本執政自民黨確立9人參選總裁　黨員調查石破茂暫時領先

日本執政自民黨在今日（13日）確定共有9人參與新一屆的總裁選舉，這是自1972年以來最多的候選人參選。在日本電視台對自民黨員進行的調查中，前幹事長的石破茂是現時支持度最高。選舉會在本月的27日進行，選出的新任總裁也將成為日本的新首相。
自民黨今日在總部為9名候選人舉行共同的記者會，並由9人發表各自的政綱。對於自民黨內的最大議題，是有關派系的政治獻金醜聞。在9名候選人當中，有5人表示會願意在當選後考慮啟動公開調查。當中經濟安保擔當大臣高市早苗表示，因為黨內已採取了嚴格的處分，故此不會再進行額外調查，但是如果有新的案件，會作出調查。至於石破茂就指，如果國民不信任，作為黨總裁有需要向國民作出說明，因此他認為有需要設立政黨法去規管。
52年來候選人最多
至於有關於日本近年頻繁出現災害，石破茂再次提出要成立「防災省」的構思，他指出作為「災難大國」沒有一個專責的政府部門並不正常。至於前內閣官房長官加藤勝信就認為需要設立「危機管理廳」。
日本電視台就針對自民黨員進行電話調查，訪問他們的投票意向。當中首位的是石破茂，有25%，而高市早苗以22%排第2，第3位是前環境大臣的小泉進次郎，有19%的支持，而小泉進次郎在之前的全國民調則是排行第1。其餘包括外相上川陽子、現任內閣官房長官林芳正、前經濟安保大臣小林鷹之及現任幹事長茂木敏充在內的候選人支持度不足10%。