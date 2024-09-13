日本執政自民黨確立9人參選總裁　黨員調查石破茂暫時領先

日本執政自民黨在今日（13日）確定共有9人參與新一屆的總裁選舉，這是自1972年以來最多的候選人參選。在日本電視台對自民黨員進行的調查中，前幹事長的石破茂是現時支持度最高。選舉會在本月的27日進行，選出的新任總裁也將成為日本的新首相。

自民黨今日在總部為9名候選人舉行共同的記者會，並由9人發表各自的政綱。對於自民黨內的最大議題，是有關派系的政治獻金醜聞。在9名候選人當中，有5人表示會願意在當選後考慮啟動公開調查。當中經濟安保擔當大臣高市早苗表示，因為黨內已採取了嚴格的處分，故此不會再進行額外調查，但是如果有新的案件，會作出調查。至於石破茂就指，如果國民不信任，作為黨總裁有需要向國民作出說明，因此他認為有需要設立政黨法去規管。