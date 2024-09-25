日本執政自民黨總裁三強鼎立　高市早苗聲言續參拜靖國神社捱批

日本執政自民黨將會在周五（27日）舉行黨總裁選舉，在9位參選者當中，日本媒體的調查仍指出，前幹事長的石破茂、現任經濟安保大臣高市早苗以及前環境大臣小泉進次郎仍是3名熱門人選。而日本會在10月1日召開臨時國會，並會在當中選出新的首相。不過高市早苗透露，若成為首相會繼續參拜靖國神社，就引起國內一些學者的批評。 在首相岸田文雄表態不角逐連任，今屆的自民黨總裁出現9位候選人的罕有情況。根據日本《讀賣新聞》進行的最新調查之中，在向368名自民黨參眾兩院議員，不包括兩院議長進行查詢，獲得361人的回覆，當中有54名議員會選擇小泉進次郎，而前經濟安保大臣小林鷹之就42人，現任內閣官房長官的林芳正以39人支持。至於高市早苗就有31人，而石破茂有28人，其如回答未決定及未回應仍有70人。至於同社在上星期向全日本的自民黨黨員及黨友進行的電話調查，當中有368人回覆，石破茂獲得128票、高市早苗獲125票，小泉進次郎則獲114票。

10月1日選出新日本首相 至於富士電視台進行的調查，同樣是石破茂、高市早苗及小泉進次郎的三強鼎立。當中石破茂在黨員票處於領先，而小泉進次郎在議員票約有60票佔優，石破茂及高市早苗都有40多票的議員支持。在黨員當中，石破茂在包括東京都及島根縣為主，獲得全國較廣泛支持，而高市早苗就在以奈良為主的關西地區獲較多選票，至於小泉就在較多黨員票的神奈川領先。 《讀賣新聞》報道指，今屆的國會議員及黨員票有736票，估計會在第一回的投票中沒有一名候選人達到過半的門檻，當中前3名的石破茂、高市早苗及小泉進次郎都不足兩成得票，並相信3個陣營只要取得約140票左右就可以進入決選的投票，故3大陣營都仍在拉攏選票。參選人之一的林芳正，在周二出席完國會的委員會會議後，公布會在10月1日舉行臨時國會，並會在國會提名新任自民黨總裁出任新總理。