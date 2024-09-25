日本執政自民黨總裁三強鼎立　高市早苗聲言續參拜靖國神社捱批

日本執政自民黨將會在周五（27日）舉行黨總裁選舉，在9位參選者當中，日本媒體的調查仍指出，前幹事長的石破茂、現任經濟安保大臣高市早苗以及前環境大臣小泉進次郎仍是3名熱門人選。而日本會在10月1日召開臨時國會，並會在當中選出新的首相。不過高市早苗透露，若成為首相會繼續參拜靖國神社，就引起國內一些學者的批評。
在首相岸田文雄表態不角逐連任，今屆的自民黨總裁出現9位候選人的罕有情況。根據日本《讀賣新聞》進行的最新調查之中，在向368名自民黨參眾兩院議員，不包括兩院議長進行查詢，獲得361人的回覆，當中有54名議員會選擇小泉進次郎，而前經濟安保大臣小林鷹之就42人，現任內閣官房長官的林芳正以39人支持。至於高市早苗就有31人，而石破茂有28人，其如回答未決定及未回應仍有70人。至於同社在上星期向全日本的自民黨黨員及黨友進行的電話調查，當中有368人回覆，石破茂獲得128票、高市早苗獲125票，小泉進次郎則獲114票。
10月1日選出新日本首相
至於富士電視台進行的調查，同樣是石破茂、高市早苗及小泉進次郎的三強鼎立。當中石破茂在黨員票處於領先，而小泉進次郎在議員票約有60票佔優，石破茂及高市早苗都有40多票的議員支持。在黨員當中，石破茂在包括東京都及島根縣為主，獲得全國較廣泛支持，而高市早苗就在以奈良為主的關西地區獲較多選票，至於小泉就在較多黨員票的神奈川領先。
《讀賣新聞》報道指，今屆的國會議員及黨員票有736票，估計會在第一回的投票中沒有一名候選人達到過半的門檻，當中前3名的石破茂、高市早苗及小泉進次郎都不足兩成得票，並相信3個陣營只要取得約140票左右就可以進入決選的投票，故3大陣營都仍在拉攏選票。參選人之一的林芳正，在周二出席完國會的委員會會議後，公布會在10月1日舉行臨時國會，並會在國會提名新任自民黨總裁出任新總理。
憂高市早苗參拜影響日韓友好關係
然而日本周一的一個電視台節目上，3名學者及政治評論員就對高市早苗表示在當選首相後仍會參拜靖國神社作出批評。高市曾表示自己對為國陣亡的人員的尊敬及感謝之情是不會改變，並會用內閣總理大臣的名義參拜。對此政治評論員的後藤謙次指，目前中日關係變得異常複雜，尤其是深圳的日本人學童遇襲身亡事件，更令形勢變得嚴峻，雖然在外交大勢中包括安全保障的問題，但是有關決定是否對日本是正面。他指中國是其中一個反對參拜靖國神社的國家，他認為與中國的關係中仍需要保留對話的窗口。
至於另一位學者的中北浩爾也指出，除了中日關係之外，日韓關係也受到影響。尤其是南韓自尹錫悅上場後，對日本關係得以大幅改善。然而尹錫悅對日友好的外交政策也面對國內的壓力，因此如果首相參拜靖國神社，也令尹錫悅的壓力增加，迫不得以對日轉趨強硬。