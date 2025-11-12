日本執政黨威脅驅逐中國駐大阪大使　胡錫進指責斷章取義

日本執玫自民黨在周二（11日）舉行的外交部小組會議，討論了對中國駐大阪領事薛劍日前在社交平台留言稱要斬日本首相高市早苗的頭一事作出回應，並表示對事件提出譴責，並有傳可能會將薛劍列入不受歡迎名單驅逐。在野黨的公明黨及立憲民主黨雖然同樣指責薛劍言論，不過他們同時呼籲自民黨應冷靜應對，而不是令事態升溫。至於內地前《環球時報》總編輯胡錫進就指薛劍的言論被誤解，並指責日本政府才是罪魁禍首。

自民黨的外交小組會長高木啟在周二會議後表示：「已向中方表示，因應他們的國家總領事有如此失禮的言論，以惡劣行為舉止，我們已表示會將包括考慮將他們國家的總領事列入不受歡迎名單之中，要求他們妥善處理問題。」在自民黨的會議決定作出譴責，他們指：「這是對日本國家以及國民的侮辱，傷害中日關係，並表示對中國政府作出強烈的抗議，要求努力修好兩國關係。不過在副官房長官之後未有提及有關驅逐薛劍的說法。然而更多薛劍的言論被日本媒體翻出來。有日本雜誌表示，在去年10月25日，日本眾議院選舉期間，薛劍就曾在社交平台X上表示：「請全國的人們，在比例代表投票中填寫『令和』。」事件引起外交官介入別國的選舉，日本政府也在之後提出交涉，帖文當時被刪除。