日本執政黨威脅驅逐中國駐大阪大使　胡錫進指責斷章取義

日本執玫自民黨在周二（11日）舉行的外交部小組會議，討論了對中國駐大阪領事薛劍日前在社交平台留言稱要斬日本首相高市早苗的頭一事作出回應，並表示對事件提出譴責，並有傳可能會將薛劍列入不受歡迎名單驅逐。在野黨的公明黨及立憲民主黨雖然同樣指責薛劍言論，不過他們同時呼籲自民黨應冷靜應對，而不是令事態升溫。至於內地前《環球時報》總編輯胡錫進就指薛劍的言論被誤解，並指責日本政府才是罪魁禍首。
自民黨的外交小組會長高木啟在周二會議後表示：「已向中方表示，因應他們的國家總領事有如此失禮的言論，以惡劣行為舉止，我們已表示會將包括考慮將他們國家的總領事列入不受歡迎名單之中，要求他們妥善處理問題。」在自民黨的會議決定作出譴責，他們指：「這是對日本國家以及國民的侮辱，傷害中日關係，並表示對中國政府作出強烈的抗議，要求努力修好兩國關係。不過在副官房長官之後未有提及有關驅逐薛劍的說法。然而更多薛劍的言論被日本媒體翻出來。有日本雜誌表示，在去年10月25日，日本眾議院選舉期間，薛劍就曾在社交平台X上表示：「請全國的人們，在比例代表投票中填寫『令和』。」事件引起外交官介入別國的選舉，日本政府也在之後提出交涉，帖文當時被刪除。
在野黨呼籲冷靜應對避免升級
早前與自民黨解除26年合作的公明黨，代表齊藤鐵夫回應指：「對中國總領事一連串的發言表示極度遺憾。作為一名外交官，這種行為是不可接受，我作為黨代表，對此表示強烈抗議。日本政府提出強烈抗議也是理所當然的。公明黨也高度重視今次事件，並將採取適當措施，包括坦誠地向大使館表達我們的關切。我們絕不容忍任何破壞國際社會信任的威脅性言論，而我們需要冷靜而堅決地回應。」至於另一在野黨的立憲民主黨，代表野田佳彥表示：「作為黨內重要成員，我必須盡快表明立場，平息事態。」野田表示：「我認為我們需要強烈抗議」不過他又呼籲謹慎應對，：「如果事態發展到被列為不受歡迎人物，我認為事態可能會進一步升級。」
內地前《環球時報》總編輯胡錫進早在周一就發文維護薛劍，他稱自己沒看過薛劍的帖文，但表示：「即使按照外媒的報道看，薛劍並沒有直接說要砍高市早苗的頭，我覺得他也不可能有那個意思。但是如果台海爆發戰爭，有一些惡人是要掉腦袋的，他們是誰，讓他們自己去對號入座吧。」他指：「我的意思是，我們的官員不妨說話更放鬆些，說得多了，難免有一兩句話不太到位，被人揪住，這不應被當成甚麼嚴重的事情。解釋了，修正了，應該就算完了。」胡錫進在近日亦連番發文批評高市早苗挑釁。