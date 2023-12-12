日本執政黨貪污問題未了　高層指岸田文雄或預算通過後落台

日本執政自民黨的政治獻金貪污事件，繼續在日本政界發酵。雖然在今午（12日）由立憲民主黨提出，對內閣官房長官松野博一的不信任動議在國會遭到否決，但有關問題已燃燒到首相岸田文雄所屬派系的申報問題。而自民黨高層的石破茂在一個電視節目上回應時，稱岸田或會等到明年的財政預算案通過後辭職。

在野的立憲民主黨提出，對松野博一的不信任議案，今午在眾議院在大多數執政黨議員的反對下遭到否決，立民黨稱之後會修改議案內容後，再對內閣提出不信任動議。而有關自民黨的貪污指控仍然未得到解決，日本媒體表示，東京地方檢察廳已經計劃對涉案，自民黨內最大派系中的清和政策研究會（即安倍派）等進行集中調查，而由於估計有關議員涉案款案多達逾億日圓，加上故意不作記帳是為逃避調查，被認為有關問題相當嚴重。