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國際
2023-12-12 17:03:21

日本執政黨貪污問題未了　高層指岸田文雄或預算通過後落台

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自民黨內的政治獻金回扣問題，或令岸田文雄問責落台。(美聯社)

自民黨內的政治獻金回扣問題，或令岸田文雄問責落台。(美聯社)

日本執政自民黨的政治獻金貪污事件，繼續在日本政界發酵。雖然在今午（12日）由立憲民主黨提出，對內閣官房長官松野博一的不信任動議在國會遭到否決，但有關問題已燃燒到首相岸田文雄所屬派系的申報問題。而自民黨高層的石破茂在一個電視節目上回應時，稱岸田或會等到明年的財政預算案通過後辭職。

在野的立憲民主黨提出，對松野博一的不信任議案，今午在眾議院在大多數執政黨議員的反對下遭到否決，立民黨稱之後會修改議案內容後，再對內閣提出不信任動議。而有關自民黨的貪污指控仍然未得到解決，日本媒體表示，東京地方檢察廳已經計劃對涉案，自民黨內最大派系中的清和政策研究會（即安倍派）等進行集中調查，而由於估計有關議員涉案款案多達逾億日圓，加上故意不作記帳是為逃避調查，被認為有關問題相當嚴重。

日本內閣官房長官松野博一。(美聯社)

日本內閣官房長官松野博一。(美聯社)

自民黨高層，前幹事長石破茂在周一（11日）出席電視節目，被問到有關政治獻金的貪污事件有關責任時。石破就指岸田或有可能在明年預算案通過後辭職，日本的預算案通常會在每年的3月底完成審理。石破在電視上被問到現時情況，他指雖然黨內部的高層人員表示正在調查，但是他認為要把問題起源的「安倍派」全部消除不是優先選項，而是應該公開在甚麼時候公開報告。他指，不能在甚麼都未清楚下要安倍派成員辭職。他又認為，內閣官房長官松野博一應該在不信任動議否決前辭職。

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岸田派系亦被爆有漏報收入

日本媒體今日又報道，指除了安倍派的問題外。以岸田文雄領導的宏池政策研究會（即岸田派），亦有出現收入漏報的問題。報道指，有知情人士稱，岸田派的實際收入也比起申報的少，然而相對於安倍派及二階派仍少。不過同樣也被調查當局主動邀請受查。

日本媒體早前報道，自民黨安倍派系在過去5年間，以政策活動費用為理由，將政治獻金活動的收入不入帳並作為賄款的款項至少超過5億日圓，部份議員收受數萬到數千萬日圓不等。而早前又指，岸田文雄可能會在本周後期公布內閣的變動，當中包括安倍派系所屬的內閣官房長官松野博一在內會被撤換。

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