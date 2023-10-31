日本埼玉槍手醫院外射傷2人 匿郵局挾持10名人質 晚上仍對峙(有片)

日本埼玉縣今日（31日）發生槍擊案，一名男子當地下午接近2時，在戶田市的中央綜合醫院門前開槍，槍傷一名醫生和一名病人。槍手及後乘電單車逃離現場，並到1.5公里外的蕨市一間郵局挾持人質，據報人質多達10人，均為郵局職員，期間傳出懷疑槍聲。警方正包圍郵局外勸槍手投降，並呼籲附近居民遠離，雙方晚上仍然對峙。