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國際
2023-10-31 18:06:36

日本埼玉槍手醫院外射傷2人 匿郵局挾持10名人質 晚上仍對峙(有片)

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埼玉槍手闖醫院射傷2人 再赴郵局挾持人質 日警包圍勸降

埼玉槍手闖醫院射傷2人 再赴郵局挾持人質 日警包圍勸降

日本埼玉縣今日（31日）發生槍擊案，一名男子當地下午接近2時，在戶田市的中央綜合醫院門前開槍，槍傷一名醫生和一名病人。槍手及後乘電單車逃離現場，並到1.5公里外的蕨市一間郵局挾持人質，據報人質多達10人，均為郵局職員，期間傳出懷疑槍聲。警方正包圍郵局外勸槍手投降，並呼籲附近居民遠離，雙方晚上仍然對峙。

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一醫生及一病人中彈 沒生命危險

當地傳媒報道，槍手當時於醫院外向病房窗戶開槍，受傷的40多歲醫生及60多歲病人均沒生命危險。 醫院因應槍擊案，暫停接收急症患者。

4600學生留校直至安全

戶田市教育委員會指示所有中小學生留在校內，直至情況安全，涉及4,600人。

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