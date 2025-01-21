日本埼玉縣一男子謊稱腹痛　持刀劫走救護車稱「想自己開去醫院」

日本埼玉縣一名46歲男子，打電話稱腹痛要叫救護車，沒想到到場後男子竟持刀要脅，並將整輛車劫走。不過警方最後卻在100公尺外的停車場發現他，酩酊大醉躺在車內。

但正當救護車抵達他家，救護人員下車準備查看他的狀況時，疑犯卻突然掏出一把刀，嚇得救護人員們躲到一旁，疑犯於是跳上車將救護車整輛劫走。

警方表示，當天晚間約7點左右，嫌犯從家中撥電話打119，表示自己「肚子痛」，埼玉東部消防隊隨即派救護車前往。

據《每日新聞》和《朝日新聞》等日媒綜合報道，埼玉縣久喜市警方表示，20日晚間一名職業不詳的46歲疑犯平田浩史，因為涉嫌劫走救護車，被依竊盜罪嫌逮捕。

警方發現 疑犯 在100公尺外的停車場中 醉躺在車內

警方獲報沒多久就趕到，在現場約100公尺外的藥妝店停車場，發現了被搶走的這輛救護車。疑犯喝得酩酊大醉躺在車內，隨即遭到壓制。

被捕他供稱，「因為想自己開去醫院就醫」，所以搶了救護車。

被逮時嫌犯又稱自己肚子痛，但就醫後沒發現任何異常。

報道指出，其實救護車內有防盜把手，一旦啟動就無法被開走。據悉，當天救護人員也有上前操作防盜手把，「但為何防盜裝置會被解除，詳細原因仍需調查」。

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