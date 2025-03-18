日本壽司郎兼職員工罷工　要求加薪至時薪約62元

由壽司郎的兼職及臨時員工組成的工會「迴轉壽司聯盟」，藉日本的勞工權益運動期間，向壽司郎提出加薪要求，並指若然公司不作出回應，會擴大及繼續罷工。目前該工會在全日本的6間壽司郎店舖發起罷工。據報道指，其中一間位於宮崎縣的罷工店舖，現時兼職或臨時員工的基本時薪為1,000日圓（約51.87港元），工會指這薪酬相對於縣內其他店低50日圓，與其他競爭對手更是低100日圓。

有在分店工作7年的兼職工表示：「在物價上升之時，每日就只能食1餐來節省開支，這非常辛苦，希望能提升到與工作相稱的薪水。」公司就指出，時薪的定價是以店舖位置、經營收益等綜合得出的結果。職員要求把基本時薪上調至1,200日圓。而另一間在德島縣的分店，基本時薪也僅1,050日圓，職員希望公司考慮到物價上升而作出調整。

在周一及周二宮崎縣的分店及德島的分店先後罷工，其中在宮崎的分店，員工在店外示威並向顧客派發單張解釋。然而雖然有14名職員參與罷工，佔店內恆常人手的一半，不過壽司郎從縣內其他店舖調動人員工作以維持營業。工會指有關調動是為破壞罷工，並要求在下星期二（25日）再與集團進行談判。工會又表示，如果在下次談判仍不獲得回應，會再度發動罷工。而在今個月，工會號召了6間分店，當中除了宮崎及德島的分店，還有2間在東京、1間在仙台及1間在愛知縣的分店參與。