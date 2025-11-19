日本外交大使被指低頭引熱議　劉勁松雙手插袋同成焦點

中日關係持續緊張，日本派出亞太區局長金井正彰緊急到北京，與外交部的亞洲司司長劉勁松會面。二人會議後步出大堂的時候，被拍到影像是金井在探頭聆聽劉勁松說話，被指金井低頭，在內地《環球時報》的社交平台引起討論，指像是老師責罵不合格的學生，而同樣的圖片在日本也引起討論，網民批評劉勁松雙手插袋的行為無禮。有現場的日本記者亦為事件解畫。

金井正彰周二（18日）在北京與劉勁松會晤，事後劉勁松表示對會議並不滿意，而金井亦表示僅表達日方的立場。在會議後，二人步出大堂時，劉對金井說話時，金井探頭聆聽後方的翻譯，從影片見到，金井就像向着雙手插袋的劉勁松低頭。在內地《環球時報》社交平台上的評論稱，這是今年度最好的相片，又稱「像是老師對不合格的學生訓斥」。日本網民相反就指責劉勁松雙手插袋的態度無禮。