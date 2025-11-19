日本外交大使被指低頭引熱議　劉勁松雙手插袋同成焦點

中日關係持續緊張，日本派出亞太區局長金井正彰緊急到北京，與外交部的亞洲司司長劉勁松會面。二人會議後步出大堂的時候，被拍到影像是金井在探頭聆聽劉勁松說話，被指金井低頭，在內地《環球時報》的社交平台引起討論，指像是老師責罵不合格的學生，而同樣的圖片在日本也引起討論，網民批評劉勁松雙手插袋的行為無禮。有現場的日本記者亦為事件解畫。
金井正彰周二（18日）在北京與劉勁松會晤，事後劉勁松表示對會議並不滿意，而金井亦表示僅表達日方的立場。在會議後，二人步出大堂時，劉對金井說話時，金井探頭聆聽後方的翻譯，從影片見到，金井就像向着雙手插袋的劉勁松低頭。在內地《環球時報》社交平台上的評論稱，這是今年度最好的相片，又稱「像是老師對不合格的學生訓斥」。日本網民相反就指責劉勁松雙手插袋的態度無禮。
外交部：現場多數是日本媒體
日本媒體指出，有關的影像是由中國國營電視台拍攝。日本時事通信的記者表示在場，他透露當時二人出現在外邊停下腳步時，劉勁松雙手插袋，金井聆聽劉的說話。隨後，金井似乎低着頭，認真地聽着後面翻譯說話。前日本《朝日新聞》記者的峯村健司出席電視節目時表示，相信中日兩國的會談並不順利，並指「感覺相片拍攝之時，一切就完了」。峯村表示，收到一些認識的中國人給他看有關片段，他指對方像是說：「看到了吧，是我們贏了」他表示金井其實並沒有道歉，但是影像出來就可以說他道歉了。峯村又指出，地點在外交部的大樓外，認為有關相片可能是預定拍攝的。外交部發言人毛寧在今日回應稱「以我所知，現場拍攝的多數是日本媒體。」
日本內閣官房長官木原稔在今早的記者會被問及事件，木原表示政府不會就中國媒體的報道逐一回應，他表示已就中方未有通知下發布訊信提出要求，不過他指表示：「政府會與中國，對於繼續努力減少分歧，增加雙方的理解和合作，這方針沒有改變，會繼續注視情況及採取適當的應對措施。」木原又表示，金井對於中方的立場作出了反駁，並重申了日本的一貫立場。他表示金井亦提及了有關於中國針對日本的旅遊警告，並反駁日本的治安未有惡化。同時對於中國駐大阪領事薛劍的社交媒體言論表達不滿。對於中日的關係，木原就表示不會作出猜測，但是日本方面會對兩國保持對話持開放態度，而金井下午已向首相高市早苗匯報會談內容。