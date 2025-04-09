日本外務省稱鼓勵學生到中國旅行遭質疑　外長表示沒相關權力會檢討說法

日本外相岩屋毅在去年12月曾出訪中國，在回國後日本外務省發文，當中提到促進中日文化交流，並提出鼓勵兩國學生到對方旅行。日本國會議員今日（9日）作出質詢，指安排學生到一個需要安排保安的國家旅行是不切實際。岩屋毅回應時表示，日本政府無權干涉學校的旅行安排，會就有關說法作出檢討。

在去年底訪問中國後，日本方面曾表示岩屋毅與文部科學大臣訪華，進行高級別的文化交流對話，並同意促進兩國學生旅行的交流。然而有關的說法，文部科學大臣之後表示他們並不推薦做法。日本維新會的參議院議員西田薰就質問岩屋有關看法。岩屋回應表示：「在中日兩國的民意調查中，雙方對對方國家抱持負面印象多達9成。我認為這是非常不健康的狀況，在該次的會面是希望推進兩國各層級的人民交流。日本政府無法要求個別學校到中國旅行，只是如果有學校有意到中國旅行，政府可以提供安全保護的支援。事實上，在此以後有近300學生參與學校旅行到中國，並與中國方面聯絡，為這些師生盡力提供安全保護。」