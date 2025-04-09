日本外務省稱鼓勵學生到中國旅行遭質疑　外長表示沒相關權力會檢討說法

日本外相岩屋毅在去年12月曾出訪中國，在回國後日本外務省發文，當中提到促進中日文化交流，並提出鼓勵兩國學生到對方旅行。日本國會議員今日（9日）作出質詢，指安排學生到一個需要安排保安的國家旅行是不切實際。岩屋毅回應時表示，日本政府無權干涉學校的旅行安排，會就有關說法作出檢討。
在去年底訪問中國後，日本方面曾表示岩屋毅與文部科學大臣訪華，進行高級別的文化交流對話，並同意促進兩國學生旅行的交流。然而有關的說法，文部科學大臣之後表示他們並不推薦做法。日本維新會的參議院議員西田薰就質問岩屋有關看法。岩屋回應表示：「在中日兩國的民意調查中，雙方對對方國家抱持負面印象多達9成。我認為這是非常不健康的狀況，在該次的會面是希望推進兩國各層級的人民交流。日本政府無法要求個別學校到中國旅行，只是如果有學校有意到中國旅行，政府可以提供安全保護的支援。事實上，在此以後有近300學生參與學校旅行到中國，並與中國方面聯絡，為這些師生盡力提供安全保護。」
質疑要嚴格安全保護是否好建議
西田之後表示：「我認為『9成人沒有好印象』與現實狀況不一樣。只要中日兩國政府，消除更多的障礙及仇恨，不就可以讓兩國孩子互訪了嗎？現在一個需要嚴格安全保護的國家進行學校旅行是否一個好建議，儘管政府說『沒有呼籲去中國學校旅行』，但外務省的『促進相互學校旅行』的寫法，是不是在誤導人說要『去中國』，我想外務省的內容是否要重寫？」
岩屋之後回應，重申政府沒有權力要求學校到中國旅行，但在有需要時會作出各方面的支援。並表示會考慮議員的提議修改有關的說法。西田再回應批評：「既然說『政府沒有這方面的權力』，那為甚麼還要寫下去。你說現在正在考慮，那就請好好檢討。」