日本外務省解禁文件　指為達成天皇訪華冷卻釣魚台爭議

日本外務省今日（20日）解禁部份的外交文件，其中有關於日本時任明仁天皇在1992年訪華前，首相宮澤喜一曾秘密向日本駐華大使橋本恕提出要求，希望中方冷卻有關釣魚台的主張。
日本外務省今日公布的文件，提到有關時任日皇明仁在1992年10月，應邀訪華前。當時的日本首相宮澤喜一秘密要求駐華大使橋本恕對中國做點事。有關文件是希望避免中日之間對釣魚台的爭議激化，而引起日本國內及黨內部的反對。希望可以壓制有關的主張，以避免天皇在國民的爭議下訪華。
報道指，當時為慶祝中日關係正常化20周年，日本相信中國會進行民主化，加上中國多次的邀請下，計劃實現有關的要求。根據有關解密文件，指日本期望21世紀的中日關係可以取得「戰後的平衡」。而時任外相的渡邊美智雄，在1992年1月訪華，與時任中國外長錢其琛會面，計劃兩國秘密討論天皇訪華的時間。
然而在1992年2月，中國頒布領海法，當中明確指出釣魚台屬中國的一部份，令日本國內反對日皇訪華的聲音高漲，因此宮澤喜一在4月向橋本表達憂慮，而秘密要求橋本作出一些工作。於是之後橋本在中國會見包括溫家寶等中國的高級官員，表示希望避免提及有關釣魚台爭議激化日本國內的反對。而宮澤亦在壓制黨內反對意見下，達成在1992年10月日皇訪華的行程。