日本外務省解禁文件　指為達成天皇訪華冷卻釣魚台爭議

日本外務省今日（20日）解禁部份的外交文件，其中有關於日本時任明仁天皇在1992年訪華前，首相宮澤喜一曾秘密向日本駐華大使橋本恕提出要求，希望中方冷卻有關釣魚台的主張。

日本外務省今日公布的文件，提到有關時任日皇明仁在1992年10月，應邀訪華前。當時的日本首相宮澤喜一秘密要求駐華大使橋本恕對中國做點事。有關文件是希望避免中日之間對釣魚台的爭議激化，而引起日本國內及黨內部的反對。希望可以壓制有關的主張，以避免天皇在國民的爭議下訪華。