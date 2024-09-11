日本外相上川陽子宣布參選自民黨黨魁選　承諾創造「經濟新景觀」

又有一人參戰日本自民黨黨魁選舉！現任外相上川陽子於11日下午舉行記者會宣布參選，將成為自民黨第9位候選人。
據NHK報道，日本時間11日上午10點30分左右，上川在首相官邸與岸田文雄進行了約10分鐘的會面，向他報告將參加自民黨黨魁選舉一事。下午1點半，她召開記者會，正式宣布參選。記者會上，上川陽子以「日本新景觀」為口號，將重點討論應對高物價和提高工資的措施，以創造日本的「經濟新景觀」。
女性領導人
上川陽子表示，「我將認真傾聽無聲的聲音，並將這些聲音與政策聯繫起來。為了創造一個『 不讓任何人落後』的社會，我們將專注於少子對策和教育政策。此外，我將借鏡擔任外交部長的經驗，在外交領域發揮女性的視角。」
報道指出，上川的競選團隊將她定位為日本的賀錦麗，增加她身為女性領導人的魅力。
9名候選人
上川陽子曾七次當選靜岡縣第一選區眾議院議員，現年71歲，是前岸田派系成員，現任日本外務大臣。這是她第一次挑戰黨魁選舉。
而她宣布參選後，自民黨黨魁選舉的候選人來到9名，據悉先前也有意競選的前總務大臣野田聖子已放棄參選，轉而支持小泉進次郎；而經濟產業大臣齋藤健參選可能性已經不大，外界認為最終可能就由目前的9人競逐黨魁大位。
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