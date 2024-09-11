日本外相上川陽子宣布參選自民黨黨魁選　承諾創造「經濟新景觀」

又有一人參戰日本自民黨黨魁選舉！現任外相上川陽子於11日下午舉行記者會宣布參選，將成為自民黨第9位候選人。

據NHK報道，日本時間11日上午10點30分左右，上川在首相官邸與岸田文雄進行了約10分鐘的會面，向他報告將參加自民黨黨魁選舉一事。下午1點半，她召開記者會，正式宣布參選。記者會上，上川陽子以「日本新景觀」為口號，將重點討論應對高物價和提高工資的措施，以創造日本的「經濟新景觀」。