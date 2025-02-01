日本外相回家驚見陌生女子　對方稱「受到外務省委托」

日本外相岩屋毅的住宅，驚傳遭人入侵！日媒報道，一名女子日前無故闖入岩屋毅的住所，當時他出訪海外不在家，而他返家時覺得不對勁，按門鈴對方開門後，兩人還一度「對視數秒」，之後女子火速逃逸。

住有多名日本政界重要人物

據日本雜誌《日刊新潮》30日報道，岩屋毅的住所是日本「眾議院赤阪議員宿舍」，這棟建築為28層樓房，住有多名日本政界重要人物。報道引述日本政府人士透露，岩屋毅為參加美國總統特朗普（Donald Trump）就職典禮，於19日啟程出發，23日回國，事情就發生在23日。

報道指出，岩屋毅出門前沒有鎖門，而在回來時卻發現房屋鎖住了，他驚覺不對勁，於是按了門鈴，而來開門的竟是一名約40歲左右的女子，兩人對視數秒後，女子突然跑出屋子，火速逃逸。