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國際
2025-02-01 11:45:12

日本外相回家驚見陌生女子　對方稱「受到外務省委托」

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岩屋毅在特朗普就職慶典活動上，與科技大亨馬斯克合影。（圖/翻攝岩屋毅臉書）

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日本外相岩屋毅的住宅，驚傳遭人入侵！日媒報道，一名女子日前無故闖入岩屋毅的住所，當時他出訪海外不在家，而他返家時覺得不對勁，按門鈴對方開門後，兩人還一度「對視數秒」，之後女子火速逃逸。

住有多名日本政界重要人物

據日本雜誌《日刊新潮》30日報道，岩屋毅的住所是日本「眾議院赤阪議員宿舍」，這棟建築為28層樓房，住有多名日本政界重要人物。報道引述日本政府人士透露，岩屋毅為參加美國總統特朗普（Donald Trump）就職典禮，於19日啟程出發，23日回國，事情就發生在23日。

報道指出，岩屋毅出門前沒有鎖門，而在回來時卻發現房屋鎖住了，他驚覺不對勁，於是按了門鈴，而來開門的竟是一名約40歲左右的女子，兩人對視數秒後，女子突然跑出屋子，火速逃逸。

「是岩屋大臣叫我來的」

這名女子24日又回到宿舍附近，隨後被警方逮捕。她在接受調查時自稱「受到外務省委托」、「是岩屋大臣叫我來的」等等，但外務省和岩屋本人表示，都不認識這名女子。

報導引述日本政府人士透露，「赤阪宿舍」看起來安保嚴密，但其實並不會對所有到訪的人，進行嚴格身分證件檢查。報這名女子當時進入大樓時，就告訴大廳「是岩屋大臣叫我來的」，隨即就被放行進入。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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