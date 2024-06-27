日本多區地下水驗出「致癌物」小鎮居民多次流產 驗血異常 當局急驗自來水

日本食水問題近期再惹關注，當局於年前發現半數進行調查的都府縣的河流或地下水內、被指會致癌的化學物質「PFAS」(全氟和多氟烷基物質)含量超標，且周邊居民血液報告異常，上月開始進一步調查全國自來水。內閣食品安全委員會於本月25日發布有關PFAS對人體健康影響的首份評估報告，令情況進一步受關注。日媒近日亦作專題報道，指有長期飲用受污染水源的山區小鎮民居，患上長期病，更有人多次流產。 日本食水地下水｜38個都道府縣 半數染出河流地下水有PFAS 日本環境省22年在38個都道府縣進行河流和地下水水質調查，發現16個都府縣有地點水中的化學物質PFAS超標。調查涉及合共1,258個地點，其中111個地點的PFAS濃度超出國家暫定標準值。當中只得大分市的兩個井口能確定PFAS來源，其餘109個地點，即總數的98%，排放來源不明。事件令社會關注自來水是否安全，日本政府於今年5月下旬起，在全國範圍啟動「自來水水質調查」，要求47個都道府縣在9月底前，上報自來水中PFAS含量等資料。 日本食水地下水｜當局最新報告︰「無法否認」PFAS影響新生嬰兒及免疫系統 對於PFAS被指會影響新生嬰兒體重及人體免疫系統，日本內閣府食品安全委員會周二(25日)發布有關PFAS對人體健康影響的首份評估報告，承認「無法否認」其相關性；至於PFAS被指可致癌，報告則認為「證據有限」。

日本食水地下水｜NHK︰岡山縣山區小鎮PFAS超標28倍 報告似乎對化解民眾擔憂無多大幫助，而日本放送協會(NHK)日前亦就事件作調查報道，指岡山縣中部一山區小鎮PFAS含量竟超標28倍，令居民擔憂不已。報道提到岡山縣吉備中央町，一個約有1,000人居住的山區小鎮，去年10月發現供應給居民的水源被PFA污染。該物質濃度高達每公升1,400納克(ng/L)，是國家暫定標準值每公升50納克的28倍，震撼居民。 問題曝光後，該鎮隨即更換水源，目前水源的PFAS濃度已低於國家標準。但有居民表示生活因此發生劇變，一名在鎮內生活了六十多年的女居民說： 「我被告知『從今天開始不能喝(本來的)水，請到附近的供水點取水』。每天都如此，很辛苦。」 日本食水地下水｜住小鎮60年女居民 患長期病 相對於「打水」這個生活上的麻煩，居民的健康更值得關注。報道指，這位女士以及部分居民自發驗血，結果發現她血液中檢出每毫升362.9納克的PFAS，數值是美國學術機構指會增加健康風險的數值(20ng/mL)的18倍。報道指，這位女士於在4年前患上「脂質異常症」，報道指這是美國學術機構指出與PFAS有關的一種疾病，她至今仍須按時服藥。