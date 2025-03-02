日本多地山火延燒釀1死 岩手縣火場1800公頃 恐為36年來最嚴重山火

日本岩手縣大船渡市上周三發生的山林大火，至本周日已延燒5天，日本放送協會(NHK)報道，燒毀面積擴大到約1,800公頃，恐成為日本36年來最嚴重山火。當局已指示逾4,500居民撤離。警方指，在三陸町綾里發現一具遺體，研判死因與山火有關，正確認死者身份。除了岩手縣，山梨縣、長野縣、神奈川縣近日也發生山火。 恐為1989年以來最嚴重山火 岩手縣政府表示，大船渡市火場包括赤崎町合足及三陸町綾里等大範圍地區，至周日，燒毀面積比前一天擴大約400公頃至約1,800公頃，火勢且蔓延到綾里的北面和西面，火場恐再擴大。總務省消防廳表示，若確定截至上周五燒毀面積約為1,200公頃，規模便超越1992年北海道釧路市的1,030公頃，成為自1989年以來日本燒毀面積最大的山林火災。

八旬獨居婦逃難：以為會死掉 大船渡市至少84幢建築物燒毀，截至周日，當局對4,596人發出避難指示，消防14架直升機從空中灑水灌救，大批消防員同時深入山區滅火。綾里一名獨居82歲老婦表示，起火當日下午2時許覺得不對勁，到屋外查看，發現住家旁邊田地的雜草著火，即匆忙把藥物和丈夫的牌位塞進背包逃難，「後來看到住家冒煙，當時以為自己會死掉」。 一名住在石濱的67歲婦女憶述，起初以為只是小火，但看到住家外的火焰，即決定逃離，之後徹夜難眠，「覺得自己差點沒命」。



專家解構山火擴大原因 TBS引述森林綜合研究所研究主任玉井幸治分析指，這場山火擴大的主因，可能與日本東北常見落葉的自然環境有關。他說，大船渡市已沒有雪，且沒有下雨，「跟往年相比，今年應是落葉容易乾燥的一年」，估計森林地面的落葉首先起火，遇到連日乾燥及強風，火勢迅速蔓延。 日本3縣起火 另外，NHK報道，山梨縣大月市猿橋町小澤的山區枯草在上周三起火燃燒後，火勢蔓延到山林，至今仍未撲熄。警方指，有山區住宅管理者焚燒割下的雜草，引發山火，至今約135公頃山林及一幢空置房屋燒毀。

長野縣上田市武石上本入地區上周五有居民焚燒雜草時，火勢蔓延到山林，一名七旬老翁救火時，手等部位嚴重燒傷，幸至周日火勢大致撲滅。 神奈川縣秦野市單澤周日也有山火，一名男登山客上午通報消防，在單澤山區「生火煲水時燒著雜草」。火場面積約360平方米，約3小時後撲滅，無人受傷。