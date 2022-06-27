日本多地連續兩日35度 94歲翁疑家中熱死

日本持續「高燒」，包括東京在內的多個地區，連續兩日錄得攝氏35度高溫。東京都昨午錄得36.2度，都內46人疑中暑入院。埼玉縣更有135人入院，縣內一名94歲老翁在家昏迷，送院後證實死亡。當地氣象廳預料未來數日天氣仍然酷熱，6月下旬平均氣溫或創百年新高。

受高氣壓影響，關東如東京都、埼玉縣、群馬縣及栃木縣等多個地區，連續兩天錄得逾35度高溫。其中群馬縣伊勢崎市前日更錄得40.2度，是當地歷來最熱的6月氣溫。該市和栃木縣佐野市昨午均錄得36.8度，屬昨日全國之最，其次是埼玉縣熊谷市和越谷市，以及東京都練馬區的36.4度；而東京市中心昨午亦錄得36.2度高溫。