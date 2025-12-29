日本多間國立博物館及美術館擬向外國遊客收較高入場費 增加收入｜日本旅遊

日本文化廳據報已決定，將要求營運國立博物館及美術館的獨立行政機構，評估向外國遊客收取較高的入場費，藉此增加收入，以降低政府補助撥款在營運費上的佔比。

《讀賣新聞》周一(29日)報道，東京國立博物館、國立西洋美術館等國立博物館及美術館的營運費用，除了門票收入和捐款等自籌財源外，仍有一大部分依賴政府補助。財務省曾指出，國立博物館及美術館共11個展館中，有8個館的官方補助佔收入一半以上。

博物館及美術館為了外國旅客，投入經費設置解說展板、多語語音導賞等，實施兩種收費，是希望外國遊客可分擔包括多語言服務等的營運成本。