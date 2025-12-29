日本多間國立博物館及美術館擬向外國遊客收較高入場費 增加收入｜日本旅遊

日本文化廳據報已決定，將要求營運國立博物館及美術館的獨立行政機構，評估向外國遊客收取較高的入場費，藉此增加收入，以降低政府補助撥款在營運費上的佔比。
《讀賣新聞》周一(29日)報道，東京國立博物館、國立西洋美術館等國立博物館及美術館的營運費用，除了門票收入和捐款等自籌財源外，仍有一大部分依賴政府補助。財務省曾指出，國立博物館及美術館共11個展館中，有8個館的官方補助佔收入一半以上。
博物館及美術館為了外國旅客，投入經費設置解說展板、多語語音導賞等，實施兩種收費，是希望外國遊客可分擔包括多語言服務等的營運成本。
根據財務省試算，若實施本國人與外國遊客不同收費，向外國遊客收取的費用可能是一般日本民眾的2至3倍。此外，文化廳亦考慮要求各間國立博物館和美術館延長開館時間以及知名展品的展期，以吸引更多遊客。
將被要求評估實施上述措施的博物館及美術館包括：東京國立博物館、京都國立博物館、奈良國立博物館、九州國立博物館、國立科學博物館、東京國立近代美術館、京都國立近代美術館、國立電影資料館、國立西洋美術館、國立國際美術館、國立新美術館。
《讀賣新聞》舉出埃及和印度類似的做法，像埃及金字塔和印度泰姬陵，就是採取兩種收費制。法國巴黎羅浮宮博物館從明年1月起，也會提高非歐盟成員國民眾的收費。