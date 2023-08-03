日本多間大學爆出學生大麻問題　朝日大學三學生被捕

日本有逾百年歷史的日本大學，所屬的美式足球部有成員藏有大麻問題，在日本引起熱議。日本警方今日（3日）在搜查學生宿舍時，發現有疑為大麻的植物碎片。而同日，另一間大學朝日大學，3名屬於欖球部成員的學生因為販賣大麻而被捕。
日本警視廳今日下午以違反大麻及興奮劑的法律為理由，前往日本大學位於東京中野區的宿舍進行搜查。據媒體報道，警員在宿舍內發現植物碎片及疑為興奮劑。警察表示會邀請大學的一些隊員，美式足球隊的教練及領隊到警署接受問話。日本大學的校長，在周三（2日）見記者時聲稱，還未有發現有違法藥物的確實證據。
警察搜日本大學宿舍發現疑大麻碎片
日本大學的大麻事件據報是因為學校在上月在宿舍發現疑為大麻葉的乾燥植物碎片以及一些疑為興奮劑的藥物，並懷疑有學生在宿舍內使用大麻。日本大學是日本最大的私立大學，於1889年已經成立，並已有逾百萬名畢業生，而且也是日本最多企業社長的大學。
在同一日，日本警方拘捕朝早大學3名欖球部的成員。3人被指在今年6月14日，在岐阜縣的瑞穗市向一名19歲男子銷售大麻草。男子在上月被警方以違反大麻法例被拘捕，並供出有關的3名大學生，3人都是20歲，是該校三年級學生。岐阜縣的警察亦在今日到穗積市的欖球部宿舍進行搜查。朝日大學就表示，會對有關事件作出嚴肅處理，亦為事件向公眾致歉。