日本多間大學爆出學生大麻問題　朝日大學三學生被捕

日本有逾百年歷史的日本大學，所屬的美式足球部有成員藏有大麻問題，在日本引起熱議。日本警方今日（3日）在搜查學生宿舍時，發現有疑為大麻的植物碎片。而同日，另一間大學朝日大學，3名屬於欖球部成員的學生因為販賣大麻而被捕。

日本警視廳今日下午以違反大麻及興奮劑的法律為理由，前往日本大學位於東京中野區的宿舍進行搜查。據媒體報道，警員在宿舍內發現植物碎片及疑為興奮劑。警察表示會邀請大學的一些隊員，美式足球隊的教練及領隊到警署接受問話。日本大學的校長，在周三（2日）見記者時聲稱，還未有發現有違法藥物的確實證據。