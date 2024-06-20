日本夢之大橋車道中央架設1.8米金屬圍欄 阻遊客擅闖拍攝富士山(有片)

日本富士市的「夢之大橋」已成外國遊客拍攝富士山熱門景點，但為了在較佳位置拍攝靚景，有遊客非法闖入橋上行車道，危及駕駛安全。當局早前在車道中央設置較矮的臨時欄柵，至周三(19日)再安裝約1.8米高的金屬圍欄，防止遊客擅闖引發危險。

日本放送協會(NHK)報道，安裝金屬圍欄預計日內完工。「夢之大橋」是除了LAWSON河口湖站前店外，外國遊客拍攝富士山的另一熱門地點，位於行經富士市的國道139號。儘管大橋旁有一處專供行人通行的天橋，但外國遊客為拍攝靚景，有人不顧危險直接走進大橋的行車道內，甚至在橋中央的雙向車道分隔石壆上行走或停留取景。