日本夢之大橋車道中央架設1.8米金屬圍欄 阻遊客擅闖拍攝富士山(有片)

日本富士市的「夢之大橋」已成外國遊客拍攝富士山熱門景點，但為了在較佳位置拍攝靚景，有遊客非法闖入橋上行車道，危及駕駛安全。當局早前在車道中央設置較矮的臨時欄柵，至周三(19日)再安裝約1.8米高的金屬圍欄，防止遊客擅闖引發危險。
日本放送協會(NHK)報道，安裝金屬圍欄預計日內完工。「夢之大橋」是除了LAWSON河口湖站前店外，外國遊客拍攝富士山的另一熱門地點，位於行經富士市的國道139號。儘管大橋旁有一處專供行人通行的天橋，但外國遊客為拍攝靚景，有人不顧危險直接走進大橋的行車道內，甚至在橋中央的雙向車道分隔石壆上行走或停留取景。
高峰時每天300遊客到訪
因應遊客這種危及行車安全的行為，日本中央政府5月29日已先在橋上設置約0.8米高、約400米長的「簡易欄柵」。此外，也在車道旁架起較高的圍欄，防止人們闖入。
富士市政府表示，多的時候每天約有300名遊客到訪夢之大橋。負責管理的國土交通省靜岡國道辦公室周三開始在橋上車道中央分隔石壆安裝永久圍欄，防止遊客闖入。工程人員組裝的圍欄及支柱都是金屬製，高度約1.8米、長度約400米。
職員負責引導遊客
此外，有一名男職員在現場負責引導遊客，他說，接下來7月進入登山季，遊客也會增加，有人會進入車道在中央石壆上大肆嘻鬧，現在等圍欄完工後，就能安心。
除了夢之大橋，山梨縣富士河口湖町公所為解決「過度旅遊」(overtourism)問題，早前在LAWSON便利店前面的行人道旁架設黑布幕阻擋遊客拍攝富士山，因黑幕很快就被人挖穿，留下一個一個孔洞。町公所接著又出招，在黑幕上張貼QR code介紹其他拍攝景點，希望能分散遊客。
“富士山撮影スポット”の橋 中央分離帯にフェンス 静岡 富士— NHKニュース (@nhk_news) June 20, 2024
富士山の撮影スポットとして多くの外国人観光客が訪れている静岡県富士市の国道の橋で、中央分離帯への立ち入りを防ぐためフェンスの設置作業が行われていますhttps://t.co/XMAgnZS2P0#nhk_video pic.twitter.com/DSA1XBC7OT