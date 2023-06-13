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國際
2023-06-13 16:16:00

日本大使夫婦鬥食辣　連印度總理都留言大讚(有片)

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日本大使夫婦鬥食辣，連印度總理都留言大讚。(Twitter)

日本大使夫婦鬥食辣，連印度總理都留言大讚。(Twitter)

日本駐印度大使鈴木浩上周六(10)在社交平台分享，分享與妻子品嚐印度料理，並鬥食辣的22秒美食片。影片曝光後不但引起大批印度網民熱烈迴響，就連印度總理莫迪(Narendra Modi)也留言回應，大讚有創意。

這段22秒濃縮短片顯示，鈴木浩夫婦身處印度西部大城浦那(Pune)走訪多間餐廳，吃混街頭美食。其中可見鈴木浩在一間餐廳點了「少辣」，他的妻子則叫「要辛辣」並豎起拇指，令鈴木浩一陣震驚，就連侍應亦驚訝地要再三確認。雖然影片未有播出鈴木浩妻子吃辣的詳細過程，但鈴木浩在影片最後透過字幕表示：「我太太打敗我了。」

鈴木浩夫婦身處印度西部大城浦那(Pune)走訪多間餐廳，吃混街頭美食。(Twitter) 鈴木浩夫婦身處印度西部大城浦那(Pune)走訪多間餐廳，吃混街頭美食。(Twitter) 鈴木浩在一間餐廳點了「少辣」，他的妻子則叫「要辛辣」並豎起拇指。(Twitter) 鈴木浩在一間餐廳點了「少辣」，他的妻子則叫「要辛辣」並豎起拇指。(Twitter) 鈴木浩在一間餐廳點了「少辣」，他的妻子則叫「要辛辣」並豎起拇指。(Twitter) 鈴木浩在影片最後透過字幕表示：「我太太打敗我了。」(Twitter)

莫迪讚賞鈴木浩影片別開生面

這段影片獲得大量印度網民激讚，指影片充滿漫畫風與親民，影片在首日已破200萬人次瀏覽，至今已累積超過267.4萬人次瀏覽。總理莫迪亦還轉發影片及回應：「大使先生，這是一場輸了也不必在意的比賽。」莫迪指，很高興看到鈴木浩喜歡印度料理，並以這種別開生面的方式展示，更稱期待影片。

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