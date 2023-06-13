日本大使夫婦鬥食辣　連印度總理都留言大讚(有片)

日本駐印度大使鈴木浩上周六(10日)在社交平台分享，分享與妻子品嚐印度料理，並鬥食辣的22秒美食片。影片曝光後不但引起大批印度網民熱烈迴響，就連印度總理莫迪(Narendra Modi)也留言回應，大讚有創意。

這段22秒濃縮短片顯示，鈴木浩夫婦身處印度西部大城浦那(Pune)走訪多間餐廳，吃混街頭美食。其中可見鈴木浩在一間餐廳點了「少辣」，他的妻子則叫「要辛辣」並豎起拇指，令鈴木浩一陣震驚，就連侍應亦驚訝地要再三確認。雖然影片未有播出鈴木浩妻子吃辣的詳細過程，但鈴木浩在影片最後透過字幕表示：「我太太打敗我了。」