日本大使夫婦鬥食辣　連印度總理都留言大讚(有片)

日本駐印度大使鈴木浩上周六(10日)在社交平台分享，分享與妻子品嚐印度料理，並鬥食辣的22秒美食片。影片曝光後不但引起大批印度網民熱烈迴響，就連印度總理莫迪(Narendra Modi)也留言回應，大讚有創意。
這段22秒濃縮短片顯示，鈴木浩夫婦身處印度西部大城浦那(Pune)走訪多間餐廳，吃混街頭美食。其中可見鈴木浩在一間餐廳點了「少辣」，他的妻子則叫「要辛辣」並豎起拇指，令鈴木浩一陣震驚，就連侍應亦驚訝地要再三確認。雖然影片未有播出鈴木浩妻子吃辣的詳細過程，但鈴木浩在影片最後透過字幕表示：「我太太打敗我了。」
莫迪讚賞鈴木浩影片別開生面
這段影片獲得大量印度網民激讚，指影片充滿漫畫風與親民，影片在首日已破200萬人次瀏覽，至今已累積超過267.4萬人次瀏覽。總理莫迪亦還轉發影片及回應：「大使先生，這是一場輸了也不必在意的比賽。」莫迪指，很高興看到鈴木浩喜歡印度料理，並以這種別開生面的方式展示，更稱期待影片。
This is one contest you may not mind losing, Mr. Ambassador. Good to see you enjoying India’s culinary diversity and also presenting it in such an innovative manner. Keep the videos coming! https://t.co/TSwXqH1BYJ— Narendra Modi (@narendramodi) June 11, 2023