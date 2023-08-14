日本大分小型飛機疑故障需要機腹着陸　機上3人無礙（有片）

日本大分機場今早（14日）發生一宗緊急事故，一架載有兩名訓練機師及一名飛行教練的小型飛機發生故障，需要以機腹進行降落，機上的3人最終沒有受傷，而飛機降落時雖然出現火花，但最終亦未有起火，但機場跑道一度受阻關閉。

在今早日本時間約10時半，一架長9米的小型螺旋槳飛機突要求在大分機場着陸。大分機場表示，飛機當時起落架無法彈出，令飛機需要用機腹降落，雖然降落時有引起火花，不過飛機最終未有起火，而機上的3人都沒有大礙。不過由於日本國土交通省的定義，飛機以起落架以外的部份接觸地面就會列入重大事故，因此仍派出飛行事故調查員進行調查。

日本傳媒報道，有關的飛機由本田航空擁有，當時分別載着一名20多歲及30多歲的訓練員，以及一名30多歲的飛行教練，飛機從大分機場起飛，進行飛行訓練，之後返回大分機場。由於飛機一度停泊在跑道上，故大分機場一度需要關閉，部份前往大分的航班要更改在福岡降落或返回出發地。