日本大分小型飛機疑故障需要機腹着陸　機上3人無礙（有片）

日本大分機場今早（14日）發生一宗緊急事故，一架載有兩名訓練機師及一名飛行教練的小型飛機發生故障，需要以機腹進行降落，機上的3人最終沒有受傷，而飛機降落時雖然出現火花，但最終亦未有起火，但機場跑道一度受阻關閉。
在今早日本時間約10時半，一架長9米的小型螺旋槳飛機突要求在大分機場着陸。大分機場表示，飛機當時起落架無法彈出，令飛機需要用機腹降落，雖然降落時有引起火花，不過飛機最終未有起火，而機上的3人都沒有大礙。不過由於日本國土交通省的定義，飛機以起落架以外的部份接觸地面就會列入重大事故，因此仍派出飛行事故調查員進行調查。
日本傳媒報道，有關的飛機由本田航空擁有，當時分別載着一名20多歲及30多歲的訓練員，以及一名30多歲的飛行教練，飛機從大分機場起飛，進行飛行訓練，之後返回大分機場。由於飛機一度停泊在跑道上，故大分機場一度需要關閉，部份前往大分的航班要更改在福岡降落或返回出發地。
大分空港事務所によりますと、14日午前10時半ごろ、大分空港で小型機が車輪が出ていない状態で胴体着陸したということです— NHKニュース (@nhk_news) August 14, 2023
小型機には3人が乗っていて、いずれもけがはないということです。この影響で、大分空港は現在、滑走路が閉鎖されていますhttps://t.co/TXozbeuYQ1#nhk_video pic.twitter.com/lAuoeVi7nq