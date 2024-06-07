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國際
2024-06-07 17:15:08

日本大學生藝人化身「最美司令官」　可愛軍裝造型紅遍東亞

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日本大學生藝人化身「最美司令官」　可愛軍裝造型爆紅東亞

「最美司令官」最近在東亞網上爆紅！這是日本女大生小杉怜子，日前受邀出席日本自衛隊活動，擔任一日司令官，純白軍裝打扮加上甜美外型引發熱議。

全日本最可愛大一新生

據悉，現年20歲的小杉怜子出生於神奈川縣，就讀名校青山學院大學，身兼藝人和雜誌模特兒，還是富士電視台綜藝節目的固定班底。而在2022年她就讀大一時，也曾在新生人氣選拔（FRESH CAMPUS CONTEST 2022）活動中脫穎而出，被公認是全日本最可愛的大一新生。

甜美外型加上良好形象，讓她多次受邀為政府活動代言，2023年開始她就擔任海上自衛隊「一日艦長」及家鄉神奈川縣的「反大麻大使」。

「直接舉白旗投降」

5月小杉怜子再度受邀參加日本海上自衛隊及美國海軍陸戰隊合辦的「2024美日友好祭」，擔任第31航空群「一日司令官」，除了穿上雪白色司令服，她也換上綠色飛行服進入駕駛艙體驗，鏡頭前她露出甜美笑容，美照也再度在網上爆紅，甚至連大陸微博和台灣網絡都不斷瘋傳。

在台灣的「軍事連線雜誌」也轉發小杉怜子一系列美照，網友紛紛留言「可愛就是正義，正義才有和平」、「都不忍心攻擊了」、「簽下去！」、「直接舉白旗投降」。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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