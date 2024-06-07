「最美司令官」最近在東亞網上爆紅！這是日本女大生小杉怜子，日前受邀出席日本自衛隊活動，擔任一日司令官，純白軍裝打扮加上甜美外型引發熱議。

全日本最可愛大一新生

據悉，現年20歲的小杉怜子出生於神奈川縣，就讀名校青山學院大學，身兼藝人和雜誌模特兒，還是富士電視台綜藝節目的固定班底。而在2022年她就讀大一時，也曾在新生人氣選拔（FRESH CAMPUS CONTEST 2022）活動中脫穎而出，被公認是全日本最可愛的大一新生。

甜美外型加上良好形象，讓她多次受邀為政府活動代言，2023年開始她就擔任海上自衛隊「一日艦長」及家鄉神奈川縣的「反大麻大使」。