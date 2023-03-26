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國際
2023-03-26 21:44:45

日本大學畢業生cosplay扮澤連斯基 吸引烏克蘭內長顧問視線

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京都大學一名畢業生扮澤連斯基，看來十分神似。(互聯網)

京都大學一名畢業生扮澤連斯基，看來十分神似。(互聯網)

Cosplay是日本京都大學畢業禮的傳統，畢業生會扮成動漫角色、新聞人物等，日媒報道，今屆畢業禮上周五(24)舉行，逾2,800名學生參加，不少人都悉心打扮，其中一名畢業生扮成烏克蘭總統澤連斯基，吸引旁人目光。

這名男生剪了平頭裝、蓄著鬍子，穿著澤連斯基招牌的軍綠色長袖衛衣，胸前有烏克蘭國徽，扮相唯肖唯妙。他還拿著澤連斯基在美國國會演講名言的海報，對烏克蘭表達支持。原來，為了扮澤連斯基，他特別留了3個月鬍子。

日版澤連斯基成為畢業禮焦點。(互聯網)

日版澤連斯基成為畢業禮焦點。(互聯網)

烏克蘭媒體讚好

烏克蘭內政部長顧問格拉先科(Anton Gerashchenko)不久後在Twitter發文轉述這則報道，並詢問畢業生的姓名，也感謝他支持烏克蘭，表示很榮幸有日本民眾與烏克蘭站在一起。有烏克蘭媒體大讚，這是澤連斯基最好的角色扮演。

「日版澤連斯基」在Twitter表示，所有在戰壕裡對抗入侵者的烏克蘭士兵，與堅守崗位的烏國民眾，都和澤連斯基一樣勇敢。

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