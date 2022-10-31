日本大幅放寬防疫後　全日空與JR中期業績同轉盈

日本在今月中放寬大部份的防疫措施，不少外國人及日本人都開始外出旅遊。日本航空公司全日空以及鐵路公司JR東日本今日（31日）分別公布中期業績，兩企業均表示在3年疫情以來首次錄得盈利。

全日空今日公布由今年4至9月的中期業績，其中在營運方面由去年同期虧損1,160億日圓（約61.34億港元）變成獲314億日圓（約16.60億港元）盈利，而淨利潤方面更由去年988億日圓虧損變成195億日圓利潤。公司指，受惠於過去半年的入境政策放寬，國際航班的需要增加，其中旅客收入比去年同期需5.3倍。

不過公司社長芝田浩二表示，預計下半年度經營環境仍會受到烏克蘭局勢，以及中國與北韓的地緣局勢、石油價格上升以及日圓匯率所影響。其中烏克蘭局勢影響最大，因為目前前往歐洲的航班仍需要繞道飛行。不過公司仍將直至明年3月的全年業績，向上修訂為預計400億日圓盈利（約21.15億港元）。

同樣受惠的還有JR東日本，公司表示集團中期營利為271億日圓（約14.33億日圓），是3年以來首次錄得盈利。公司指受到新冠疫情的行動限制獲得解除，乘坐列車的乘客回復，而車站商店及酒店的銷售亦同時得到增長，預計明年3月公布的業績會有600億日圓（約31.73億港元）的盈利。