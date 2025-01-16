日本大考在即 網民號召「痴漢節」揀考生非禮 3300警力應對

日本大學入學共通考試將於1月18日、19日進行，社交平台有歹徒號召於交通工具上猥褻考生，更稱之為「痴漢節」。(網上圖片)

日本大學入學共通考試將於本月18日及19日進行，社交平台卻出現不少「詭異言論」，有網民指出，一些歹徒將在近期猥褻考生，更稱之為「痴漢節」，相關單位將派3300名警力阻止惡行。

看準考生不願多生是非 延誤考試

大學入學共通考試（大学入学共通テスト）是日本許多高中學子的重要升學階段，1月18日到19日期間，將有大量考生搭乘大眾運輸工具應考，此時卻有人在網上號召猥褻犯罪，看準赴考的考生要準時抵達考場，不願多生是非延誤考試，讓歹徒有機可趁，還將這段時間稱為「痴漢節」、「chance day」（難得的1天）。