日本大胃王小林尊最後一戰　與宿敵對決飲恨退休(有片)

46歲日本大胃王小林尊(Takeru Kobayashi)早前在Netflix資訊節目中宣布將退休，他於周一(2日)在美國拉斯維加斯再次出戰，與美國宿敵Joey Chestnut進行熱狗對決，這次比賽不僅是兩人相隔15年的對決，小林也將此戰視為退休前的「最後一戰」，結果小林尊雖然以10分鐘吞下66隻熱狗刷新個人最高紀錄，但仍不敵Joey的83隻熱狗驚人佳績，飲恨退役。

小林尊美國紐約的「奈森熱狗大賽」(Nathan's Hot Dog Eating Contest)取得6連冠，不過在2007被綽號「大白鯊」的Joey擊敗後，小林尊的連勝紀錄也為之中斷，連勝紀錄還被Joey以16連冠狠狠刷新。小林在Netflix紀錄片中透露退休念頭，但之前仍希望能雪恥，因此決定與Joey來一場「相隔15年的決戰」。比賽於美國時間2日在拉斯維加斯展開，並由Netflix轉播，賽事中，雙方都展現了極高水準的吞食技術，不過Joey漸漸拉開與小林尊的差距，最終以83隻熱狗紀錄擊敗小林尊，同時刷新其個人最佳成績。