日本大臣小野田紀美「瀡滑梯」片爆紅 逾340萬人次瀏覽

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美在記者會的率直爽朗作風，令她成為首相高市早苗內閣人氣王之一。她日前上載了一段於圖書館瀡滑梯片段，樓梯不算長，但因體重，她快速滑到地面，結果屁股著地，隔住個mon都覺得痛。小野田紀美最後尷尬地哈哈大笑。片段引發網民熱烈討論，稱「可以無限循環一直看下去」、「這大臣也太可愛了吧」。

慘痛親身示範 爆笑收場

小野田紀美在帖文中稱，參觀了西粟倉村的圖書館，該處採用了西粟倉的木材建成。她表示，館裡還有一座大人也可滑的滑梯，但如果體重較重的人滑下來，就會發生這樣的情況，所以請小心，並附上流淚表情符號🥲。小野田紀美提到，之前有過痛苦的經歷，所以一開始很抗拒玩這個滑梯，但最終也玩了。影片中字幕介紹，「被秘書催促快滑，結果抵抗失敗的小野田」，只見她站在溜滑梯頂端，一直碎碎念，「我以前滑過，滑下去真的會很慘」、「我可不管」，一邊做好準備。接著小野田滑下來，結果力道太猛，整個人急速逼近鏡頭，現場爆笑連連。小野田用岡山方言說「我就說了吧」，女秘書則是繼續大笑、還說「(笑到)肚子痛」，影片在爆笑聲中結束。