日本大臣小野田紀美「瀡滑梯」片爆紅 逾340萬人次瀏覽

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美在記者會的率直爽朗作風，令她成為首相高市早苗內閣人氣王之一。她日前上載了一段於圖書館瀡滑梯片段，樓梯不算長，但因體重，她快速滑到地面，結果屁股著地，隔住個mon都覺得痛。小野田紀美最後尷尬地哈哈大笑。片段引發網民熱烈討論，稱「可以無限循環一直看下去」、「這大臣也太可愛了吧」。
慘痛親身示範 爆笑收場
小野田紀美在帖文中稱，參觀了西粟倉村的圖書館，該處採用了西粟倉的木材建成。她表示，館裡還有一座大人也可滑的滑梯，但如果體重較重的人滑下來，就會發生這樣的情況，所以請小心，並附上流淚表情符號🥲。小野田紀美提到，之前有過痛苦的經歷，所以一開始很抗拒玩這個滑梯，但最終也玩了。影片中字幕介紹，「被秘書催促快滑，結果抵抗失敗的小野田」，只見她站在溜滑梯頂端，一直碎碎念，「我以前滑過，滑下去真的會很慘」、「我可不管」，一邊做好準備。接著小野田滑下來，結果力道太猛，整個人急速逼近鏡頭，現場爆笑連連。小野田用岡山方言說「我就說了吧」，女秘書則是繼續大笑、還說「(笑到)肚子痛」，影片在爆笑聲中結束。
片段於1月2日上載，至周日(4日)錄得逾340萬人次瀏覽，超過1,000則留言。網民說，「感覺可以無限循環一直看下去」、「感覺屁股超痛」、「最後的方言太好笑了」。還有網民稱，「今年的開局真的非常順利啊」、「2026年開頭的神動畫，那個圖書館要變成聖地了」。
被稱為是「真正的資深宅宅」
小野田紀美在高市早苗內閣出任大臣以來，因為率直爽朗的作風、直接和記者互嗆的場面等，屢屢引發話題。她曾在推廣牛奶的記者會上發出「咕嘟、咕嘟」的聲音，豪邁乾掉一杯牛奶；還曾在記者不斷追問與她職權範圍不相關的舊統一教會與前首相安倍晉三問題時，嗆辣直言「這裡不是讓你發表個人意見的地方」。
小野田紀美也是動漫迷，曾在相關行業工作，被稱為是「真正的資深宅宅」。日本最大規模的同人誌盛會Comic Market去年迎來50周年，冬季場於12月舉行，身為動漫迷的她基於大臣身份，恐造成保安問題，所以不便出席，只好貼文祝活動成功，「衷心祝福各位武運昌隆，50周年恭喜！」並附上一個流淚的表情符號。網民笑稱，「以警備上的考量決定不參加」，這種理由大概是史上首次。
西粟倉村にある「あわくら図書館」は西粟倉の木材をふんだんに使った居心地最高の図書館✨なお、大人OKの滑り台もあるのですが…ウエイトある人間が滑るとこうなってしまうので滑られる際は充分お気をつけ下さい🥲(※以前痛い目見ていたため抵抗するも押し切られる小野田) https://t.co/0rOVUHRKmD pic.twitter.com/2UQyQYxSZB— 小野田紀美@岡山 (@onoda_kimi) January 2, 2026