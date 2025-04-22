日本大阪世博保安員被問路唔識被迫下跪　首周入場僅得目標一半52萬人次

日本大阪世界博覽會開幕一星期，首周的入場人次錄得63萬，扣除大會工作人員及相關人士，入場人數僅52萬人次，只達到目標的一半。而近日在日本社交平台流傳，在首周一名會場的保安員在西閘入口被一名入場人士呼喝及要求跪地認錯，引起網上的爭議。

根據日本媒體的報道，一名大會的保安員在西閘的空地上，被一名入場人士要求跪地認錯。從影片中，入場的男子雙手抱胸呼喝保安員呼，要他跪地認錯。保安員也隨即跪地，有指他作出了叩頭道歉。報道指男子在保安跪地認錯後，與家人繼續前往會場，而他的家人對事件表現尷尬。大會在今日（22日）確認，影片是在上星期四（17日）下午4時左右發生，起因是因為男子向保安員查詢乘坐會場穿梭巴士所在的停車場位置時，因為保安員並不了解，而指示男子使用電子資訊板查詢，引起了男子的不滿而發爛。