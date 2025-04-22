日本大阪世博保安員被問路唔識被迫下跪　首周入場僅得目標一半52萬人次

日本大阪世界博覽會開幕一星期，首周的入場人次錄得63萬，扣除大會工作人員及相關人士，入場人數僅52萬人次，只達到目標的一半。而近日在日本社交平台流傳，在首周一名會場的保安員在西閘入口被一名入場人士呼喝及要求跪地認錯，引起網上的爭議。
根據日本媒體的報道，一名大會的保安員在西閘的空地上，被一名入場人士要求跪地認錯。從影片中，入場的男子雙手抱胸呼喝保安員呼，要他跪地認錯。保安員也隨即跪地，有指他作出了叩頭道歉。報道指男子在保安跪地認錯後，與家人繼續前往會場，而他的家人對事件表現尷尬。大會在今日（22日）確認，影片是在上星期四（17日）下午4時左右發生，起因是因為男子向保安員查詢乘坐會場穿梭巴士所在的停車場位置時，因為保安員並不了解，而指示男子使用電子資訊板查詢，引起了男子的不滿而發爛。
大會表示，一直確保工作人員可以在舒適的環境下工作。有日本的律師就指，有關入場人士要求保安下跪的行為，先不論保安員是否有犯錯也足以構成滋擾，而過去確實有人因為強迫店員下跪道歉被捕。
另外主辦方在周一（21日）公布過去一星期的入場人次，達639,875人，扣除工作人員及相關連人士，就有524,937人次入場。以大會目標的2,820萬人次計算，每日平均要有約15萬人次入場，首周的數字就僅達到目標的一半。不過主辦的協會指目前開局如預期順利。而到周日（20日）為止，當局累計賣出1,007萬張門票，即自開幕日以來賣出多38萬張門票，當局指出隨着遊客親眼見過世博會場後，令更多人了解到世博會的吸引之處，可以吸引更多遊客到訪。而周一，世博會仍有約7.9萬人次的旅客到訪。
尼泊爾展館拖欠建築費停工
不過在世博會又傳來壞消息。之前5個未開放的展館中，雖然智利館已在上周開幕，然而尼泊爾的展館目前已經停工，開放無期。根據日本媒體的報道，尼泊爾是自行建造展館的國家之一，有關建築工程由尼泊爾自行承擔，不過據日本媒體報道，尼泊爾館雖然在去年8月展開工程，不過該國仍未有支付建築公司一部份的費用，在今年的1月已經停工。世博會以及建築公司已多次要求尼泊爾支付工程費用，但目前仍未收到款項，建築工程重開無期。雖然世博主辦方指尼泊爾稱因為國內問題而未及時支付費用，但該國仍希望參與展覽，不過日本讀賣電視台向尼泊爾領事館了解，獲得的回覆是目前未有答案。
目前包括印度、越南、汶萊及尼泊爾4國的展館仍未能開放，當中印度館預計會在今個星期開幕，至於餘下的越南及汶萊也在爭取在今個月完成工程開幕。