日本大阪世博兒童廁所冇間隔惹爭議　疑中國籍男子放無人機被捕（更新）

大阪關西世界博覽會在下周日（13日）開幕，然而網上預售門票目前只有900萬張，仍遠低於目標的1,400萬張。而世博會的設施在日本社交媒體上引起爭議，當中的一個供兒童用的廁所，因為男女尿兜及座廁都放在一起，沒有間隔的圍板，而被嘲笑「中國式」廁所。另外，一名疑為中國籍男子，今日（11日）在中國館上空操作無人機被捕。 大阪世博會還有兩日開幕，在媒體陸續公開內裡設施後，有關的討論也隨着增加。根據世博會的網站表示，在會場設有46個廁所，當中有12個除了成人用的設施，也設有供孩童用的設備。根據媒冊指出，這些兒童廁所沒有男女之分，當中包括3個兒童用座廁,以及2個小孩的尿兜，在座廁之間沒有圍板分隔，僅用木板放置廁紙。有網民就嘲笑這些男女共用的廁所如中國內地的部份落後公廁。

在日本的社交媒體上的支持及反對聲音都有，有指這些設計只為1至3歲的兒童設計，並符合相關的標準。然而有人就批評，這設計忽視了兒童的心理，又指在幼兒園或是託兒所，小孩有認識的成年人陪同，然而在公共場所就有其他人。 目標1800萬張達收支平衡 另外大阪世博會的組委會今日公布最新預售門票的狀況。直到周三（9日）為止，已賣出9,065,655張門票，但與當初定下1,400萬張的目標仍差距甚遠。在各類銷售門票中，以早期單日券賣出最多，有7,514,022張，而要在7月18日前入場的「前期券」就賣出712,005張，至於限定在開幕初期，在4月26日前入場的「開幕券」就賣出379,475張。大阪府知事吉村洋文在周三（9日）的記者會上表示：「在1月的時間，我們一星期才賣出5萬張，到最近就已有19萬張。在測試的最後一日，我們一日就賣到5萬張的進展。現時會以達到收支平衡的1,800萬張為目標。」