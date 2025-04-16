日本大阪世博壽司店要等8粒鐘　又有八旬翁會場內偷蜂蜜被捕

日本媒體連日繼續關注大阪世界博覽會的狀況。根據媒體報道，在會場內開設的迴轉壽司店，仍需要等候8小時才可以進入。媒體指，有關狀況若在夏天時，擔心會令遊客出現中暑情況。而在第3日，入場人數繼續下跌，只有4.6萬人入場，比第2日再少5,000人。不過之前未開放的5個展館之中，智利館在今日（16日）正式開放。另外今日又再有人在會場內被捕，今次是一位82歲的男子因為偷取會場內一樽蜂蜜被捕。

日本三大連鎖廉價迴轉壽司店的藏壽司，在大阪世博會場內開設最大的壽司店。然而不少旅客抱怨需要長時間的等候，與世博會一直提倡「不用排隊」的理念違背。根據日本的記者表示，他們在中午的時候去到藏壽司的店外嘗試預約，但是最近要到晚上8時才在位置。至於另一間迴轉壽司店的壽司郎，在下午1時半取籌，卻有279組客人在輪候，店外排滿長長的人龍。記者指出，雖然世博會一直吹捧今屆世博會不用排隊的理念，但至今多處仍然有排隊的人龍。他們又指，現時還好是春季，到夏季天氣可能接近攝氏40度高溫下，可能會令排隊的遊客出現中暑。