日本大阪世博壽司店要等8粒鐘　又有八旬翁會場內偷蜂蜜被捕

日本媒體連日繼續關注大阪世界博覽會的狀況。根據媒體報道，在會場內開設的迴轉壽司店，仍需要等候8小時才可以進入。媒體指，有關狀況若在夏天時，擔心會令遊客出現中暑情況。而在第3日，入場人數繼續下跌，只有4.6萬人入場，比第2日再少5,000人。不過之前未開放的5個展館之中，智利館在今日（16日）正式開放。另外今日又再有人在會場內被捕，今次是一位82歲的男子因為偷取會場內一樽蜂蜜被捕。
日本三大連鎖廉價迴轉壽司店的藏壽司，在大阪世博會場內開設最大的壽司店。然而不少旅客抱怨需要長時間的等候，與世博會一直提倡「不用排隊」的理念違背。根據日本的記者表示，他們在中午的時候去到藏壽司的店外嘗試預約，但是最近要到晚上8時才在位置。至於另一間迴轉壽司店的壽司郎，在下午1時半取籌，卻有279組客人在輪候，店外排滿長長的人龍。記者指出，雖然世博會一直吹捧今屆世博會不用排隊的理念，但至今多處仍然有排隊的人龍。他們又指，現時還好是春季，到夏季天氣可能接近攝氏40度高溫下，可能會令排隊的遊客出現中暑。
繼周一（14日）有老翁在會場安檢期間聲稱有炸彈被捕後，今日又有一名大阪居住的83歲男子，因為在會場內偷取一樽蜂蜜被捕，據日本媒體的報道，男子在中午1時於多個國家一同參展的通用A展館內，偷取了中亞國家吉爾吉斯攤位上一樽價值6,800日圓（約369.5港元）的蜂蜜。男子被在場的保安員發現及舉報，而警察在其身上發現其他海外的糖果產品，正調查有否在會場其他地方盜竊。
大阪一成學校憂安全放棄免費參觀
另外根據世博會的營運協會表示，在第3日星期二的入場人數約4.6萬人。協會指，自周日（13日）起一直下雨影響入場的人數。而早前5個未開放的海外展館之中，智利宣布今日開始開放公眾參觀。而日本傳媒報道，大阪府政府雖然表示會向大阪府內，由4歲至高中的102萬名學生免費招待入場，不過在大及市內的412中小學及高中，最少有40間學校已表明不會參加。有拒絕參加的小學家長表示，因為擔心會場混亂及擠擁的情況，會導致孩童走失的情況。又指擔心會場部份展館仍進行工事，會場的車輛較多造成危險。不過拒絕參與的學校仍可能向學生派發入場用的二維碼，讓他們自行入場。除此以外，大阪府內有3個地方政府也因為擔心會場的安全而拒絕。