日本大阪世博毛公仔長凳捱批　公司回應批評撤走展品

在大阪世界博覽會的會場內，一個由一間遊戲機公司擺放展示的長凳，受不少網民的批評後，企業在今日（24日）表示撤走有關的展品。有關的長凳放入一些人們不再玩的毛公仔，並包入一個膠袋內，然而網民指看來很可憐，不敢坐上去。

福岡一間以生產夾公仔機及小型遊戲機的公司，在世博場建立遊樂館，當中擺放了一個叫「毛公仔長凳」的坐椅。有關的坐椅內，其實就是塞滿一些毛公仔，雖然公仔全部只展示背部，但因為有一些《精靈寶可夢》的愛好者，認出了其中一個毛公仔是「咚咚鼠」而在網上引起熱議。當中一些網民指出，長凳內的公仔沒有絲毫的空間，感覺很擠擁，看上去就覺得很可憐，不敢坐上去。