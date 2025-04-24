日本大阪世博毛公仔長凳捱批　公司回應批評撤走展品

在大阪世界博覽會的會場內，一個由一間遊戲機公司擺放展示的長凳，受不少網民的批評後，企業在今日（24日）表示撤走有關的展品。有關的長凳放入一些人們不再玩的毛公仔，並包入一個膠袋內，然而網民指看來很可憐，不敢坐上去。
福岡一間以生產夾公仔機及小型遊戲機的公司，在世博場建立遊樂館，當中擺放了一個叫「毛公仔長凳」的坐椅。有關的坐椅內，其實就是塞滿一些毛公仔，雖然公仔全部只展示背部，但因為有一些《精靈寶可夢》的愛好者，認出了其中一個毛公仔是「咚咚鼠」而在網上引起熱議。當中一些網民指出，長凳內的公仔沒有絲毫的空間，感覺很擠擁，看上去就覺得很可憐，不敢坐上去。
入場人數超過100萬
公司在今日就表示，有關的展品原意是想讓這些被放棄的毛公仔，再次在人前注入新生命，然而似乎與原意不符，並令參觀人士感到不快，故決定撤走展品。由於在長凳內包含疑為任天堂公司的角色，因此媒體也尋求任天堂回應，公司表示他們未有授權其他公司進行有關的展示。
另外，大阪世博會的入場人數有明顯上升。至周二（22日）首次在平日錄得10萬人次的入場，而周三仍有9.6萬人次，總入場人次亦在日前突破100萬。主辦方向第100萬個入場的參觀者送上禮物，據報第100萬個入場的來自大阪市的一家三口，當局向他們送上世博吉祥物的紀念品。而日本宮內廳證實，德仁天皇的長女愛子公主會在下月8及9日到世博會視察，當中包括參觀國際紅十字會的展館。