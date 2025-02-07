日本大阪世博為挽救門票銷量欠佳　向環球影城旅客提供優惠

日本大阪關西世界博覽會在4月就會開幕，然而截至周三（5日）為止預售已賣出門票約774萬張，遠低於預計目標的1,400萬張。為此世博會的營運組織在今日（7日）公布，向到訪鄰近的環球影城（USJ）入場觀眾，提供九折的折扣優惠，希望藉環球影城人氣催谷銷情。

大阪世博會在4月13日開幕，然而在開幕前預售銷情一直不理想，原預定可以售出1,400萬張預售門票，直到開幕前100日仍僅得一半，至周三為止也不過是774萬張左右。雖然協會早前承認，1,400萬張的目標可能太高，應難以達到，不過為挽救被指低迷的銷情，組委會決定向鄰近的USJ埋手。因為USJ所在的此花區就在世博會場的夢洲對岸，而USJ一直是前往大阪的遊客必到之處，故組委會宣布持有USJ門票人士可以九折優惠購買世博會入場券。