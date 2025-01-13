日本大阪世博開幕禮抽籤入場　預售門票僅達目標一半

在距離日本大阪關西世界博覽會開幕餘下3個月的時間，博覽會組織公布部份開幕活動即日開始在網上進行抽選。當局表示，希望今次的世博可以成為一個不用排隊的世博會。而早前組織公布的預售門票，據報只達到預期目標的一半。

大阪世博會將在今年4月展開，其中日本人氣歌手Ado將會主行開幕演出，有關的演出門票今日（13日）開始在網上進行預約抽籤。不過日本媒體就表示，不少人對於預約的方式覺得很複雜。由於今屆的世博會日本方面希望採用電子入場的方式，故此入場等都需要事先在網上預約。