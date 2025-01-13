日本大阪世博開幕禮抽籤入場　預售門票僅達目標一半

在距離日本大阪關西世界博覽會開幕餘下3個月的時間，博覽會組織公布部份開幕活動即日開始在網上進行抽選。當局表示，希望今次的世博可以成為一個不用排隊的世博會。而早前組織公布的預售門票，據報只達到預期目標的一半。
大阪世博會將在今年4月展開，其中日本人氣歌手Ado將會主行開幕演出，有關的演出門票今日（13日）開始在網上進行預約抽籤。不過日本媒體就表示，不少人對於預約的方式覺得很複雜。由於今屆的世博會日本方面希望採用電子入場的方式，故此入場等都需要事先在網上預約。
預約手續被指繁複
在今日，日本國內及海外的36個展館，當中包括日本著名動畫監製河森正治的主題展館，其中有24個展館是屬於日本國內機構，而海外國家及機構的只有12個。另外包括歌手Ado現場演出的11個活動亦開始接受抽籤。根據日本媒體透露，各展館的抽選方式分5輪，第一輪是在2至3個月前，並在開始前2個月通知是否中選，之後是1個月到8日前的第2輪抽選，然後是事前3日的抽選，之後還有即日及現場，合計5輪。然而日本的記者進行測試，在預約時需要挑選入場的時間，活動又需要選定坐席，令有關過程變得複雜。
另外根據日本媒體的報道，至目前為止事前預售門票只達到最初目標的一半。博覽會的負責人表示，希望在預約申請開始之後，提高外界對今屆世博會的關注，以加快門票的銷情。