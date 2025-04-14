日本大阪世博首日入場網絡差加Wifi應對　政府料入場遊客佔1成有助推動觀光

日本大阪關西世界博覽會在周日（13日）正式開幕。大會雖然表示今年的目標是要做到不用排隊，不過首日就因為大量入場人士因為網絡擠塞問題，無法驗證入場的二維碼，導致入場還是需要排長龍。大會表示已要求網絡營運商提升東閘口的無線上網能力，以解決有關問題。而日本政府預計，入場人士中有1成為外國遊客，並相信世博會可以增加外國旅客數字。 大阪世博會在周日展開，首日在大會東閘的入口，即地鐵夢洲站的門口出現大排長龍的情況。主辦的協會在官方網站上表示：「在13日上午9時半至2時半的一段時間，因為手機訊號不佳，部份入場訪客因為系統掃瞄二維碼的時間較長，引起部份訪客未能順利入場。」協會表示，已為訪客安排用於掃瞄二維碼的無線上網系統，並且向手機網絡營運商協助，加強有關地方的網絡。另外協會也提醒入場人士，可以事先把門票的二維碼印出來或是在手機截圖，以加快入場的速度。

增加往返東京大阪交通 日本媒體今日（14日），也就是第二日也在開門前到場視察，門外仍有大批訪客在等候開門。日本政府預計，會有2,820萬人次到訪世博會，當中1成為外國旅客，即逾350萬人次。雖然在現時日本各界仍處於觀望態度，不過運輸及旅遊業已開始加強應對，當中JR東海已在世博會進行期間，從早上6時開始，並以每小時14個班次的數量，加開來往東京至新大阪站的新幹線班次。JR東海指，他們也增加了在新大阪站的外國遊客服務中心，希望加強有關新幹線與大阪旅遊的服務。至於當地的公路巴士公司，也特別加開從關東地區開往關西的長途巴士，並以晚上出發早上到達作招徠。 而日本旅遊社JTB就指出，其實不單是世博會，包括大阪在內的關西地區，旅客人數在去年開始已經大幅增加，因此也開始擔心造成過度觀光的問題。故此企業與日本航空（JAL）合作，推出從大阪伊丹機場連接九州或東北的旅遊，避免遊客過度集中的問題。而當地的酒店，包括著名高級酒店集團的星野集團，也表示特別在大阪的酒店加設向遊客提供有關世博會的資訊。

5海外展館未能如期開幕 另外，目前世博會場仍有5個海外展館未能開放，當中包括印度、尼泊爾、智利、越南及汶萊。世博會的協會表示，會場158個國家及地區的展館，以及7個國際機構的展館中，有153個國家的展館已獲得可以接待旅客的批文，而餘下的5國仍在進行內部的裝傷，故未獲得有關的許可。世博會方面表示，會盡力協助有關展館盡快開放。