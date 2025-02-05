日本大阪公務員疑遭鄰居肢解　身體棄置荒山頭顱在廢棄公寓

日本東大阪市發生肢解案，一名52歲的國土交通省的職員神岡孝充證實被人分屍，身體上月在東大阪府一處山中被發現，而警察在今日（5日）公布早前於大阪市內一處廢置的公寓尋獲頭顱。與神岡居於同一公寓的28歲男子大木滉斗以涉嫌非法棄置屍體被捕。 在上月的25日，日本東大阪市的山林內的一間空置廢屋內，發現有一部份被切開的男性屍體。日本警方其後進行調查，並在大阪市中央區的一個空置的公寓再發現屍體的頭顱，並在頭顱旁邊發現一個冷凍袋，相信是用作搬運頭顱，證實死者為國土交通省的職員。而警察早前對屍體進行的解剖，相信男子早在去年12月28日已經死亡，死因是窒息。警察之後以非法棄置屍體拘捕與神岡居住同一公寓的28歲無業男子大木滉斗。

死者原計劃去年底與海外妻子會面 據大阪府警察指，神岡原定在去年12月27日在家遙距工作後，在翌日出國採望在海外居住的妻子，不過因為神岡沒有現身，妻子在12月29日報警，表示無法與丈夫取得聯繫。在1月1日，警察到神岡的家中探訪，但神岡未有在家中，但室內沒有被搜掠過的痕跡。直到1月25日，有人在東大阪市的一處荒山廢屋，發現一具頭顱、雙手及雙腳都被切斷的男性身體，在透過解剖後，相信死者為40至50來歲的成年男子，身高為135至145厘米。

用行李箱乘列車棄屍 在1月29日無業男子大木滉斗的父親報警，稱無法與兒子聯絡，到2月2日大木在鄰近的和歌山縣被警察發現及送到警署保護，大木期間向警察透露事件。警察周一（3日）再透過閉路電視的片段，證實大木涉嫌非法棄置屍體，對他作出拘捕，並相信大木是在去年12月28日將有關屍體遺棄在東大阪的山林中。警察之後透過大木的供述，周一於距離二人住所1公里的一棟荒廢的公寓，尋回屍體的頭顱，並確認死者是國土交通省航空保安大學的一名會計部課長神岡孝充。 警方指，從閉路電視的影片相信大木是以一個行李箱將屍體運走，並且乘坐列車前往棄屍現場附近的近鐵額田車站，被有關的閉路電視拍到其影像。大阪警察指，大木與神岡同居住於大阪中央區內的一棟公寓，目前未知二人的關係及是否有糾紛。