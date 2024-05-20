日本大阪女童失蹤逾廿年　警模擬30歲容貌續尋人

一宗日本至今仍未破案的女童失蹤案件，在今日（20日）進入第21個年頭。當中失蹤的女童如果仍在生，也已經30歲。日本大阪警察就在網上發布模擬女童30歲的畫像，希望尋找這位21年下落不明的女童吉川友梨。

這宗未成年人被拐帶事件，發生在2003年的5月20日，至今21年。當時只是小學四年級的9歲女孩吉川友梨在下課後與同學回家。然而女孩當時沒有按原來的歸家路線，而是與同學繞了遠路回家。根據當時的目擊者指，女童最後被一輛白色私家車載走，當時車上有一男一女。