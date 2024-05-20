日本大阪女童失蹤逾廿年　警模擬30歲容貌續尋人

一宗日本至今仍未破案的女童失蹤案件，在今日（20日）進入第21個年頭。當中失蹤的女童如果仍在生，也已經30歲。日本大阪警察就在網上發布模擬女童30歲的畫像，希望尋找這位21年下落不明的女童吉川友梨。
這宗未成年人被拐帶事件，發生在2003年的5月20日，至今21年。當時只是小學四年級的9歲女孩吉川友梨在下課後與同學回家。然而女孩當時沒有按原來的歸家路線，而是與同學繞了遠路回家。根據當時的目擊者指，女童最後被一輛白色私家車載走，當時車上有一男一女。
警方指，失蹤女童在今年3月31日時已滿30歲，故此透過女童家中相片及由專家對骨骼發展作研究，繪製出女童在30歲時的模擬圖片，並在今午於大阪鬧市與女童的父母派發，呼籲提供有關資料。
大阪警方其實之後有嘗試尋找載走女童的私家車去向，並發現當時類似的私家車在大阪府南部就有約900輛，並成功聯絡當中的800輛車主。而其他有傳出現的車輛亦有進行查核。而警察亦有製作過懷疑拐走女童的私家車男乘客圖片，但因為搜證問題未有向公眾展示。而據當時的警察透露，有關的圖片與警察的內部的罪犯資料進行分析比對，也發現出有2.1萬人相似。而最後他們與當地人員分析，仍有多達2,000人被懷疑。而為了解決這宗歷史懸案，當局也設立了獎金，讓提供有助破案資料者給予最多300萬日圓獎金。
大阪府熊取町で小学４年生だった吉川友梨さんが行方不明になった事件で、発生から２１年となった２０日、大阪府警は今年３０歳になった友梨さんの推定画像を公開しました。記事→https://t.co/SQZQvptecR #吉川友梨さん #大阪府熊取町 #大阪府警 pic.twitter.com/K0p0S9aS6A— 時事通信映像ニュース (@jiji_images) May 20, 2024