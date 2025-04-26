日本大阪斬男友手指暴力女　曾稱：想嫁軟弱男

日本大阪市一名女子，因為被指用鉸剪剪男友乳頭以及用斧頭斬斷男友手指，再放置在雪櫃內的案件。日本媒體的報道指女子其實是在大阪一間夜總會工作的陪酒女郎，而且社交平台追隨者有2.8萬。
大阪府警察日前在大阪市北區的一間公寓，拘捕23歲的女子佐藤紗希。雖然女子報稱無業，不過據日本網媒的「集英社Online」報道指，女子其實是在大阪梅田的一間夜總會工作，夜總會在東京的六本木都有分店。據報道指，有熟悉的人透露，佐藤被捕之前是在一間夜總會表演跳舞，而且喜歡角色扮演，在Instagram上有約2.8萬的追隨者，是當地有名的陪酒女郎。
男友疑遭到軟禁
根據調查警員的透露，佐藤與受害的男子是從社交平台上認識並開始拍拖，在事發當時仍是男女朋友的關係，並在事發的公寓內同居。不過報道指出，受害男子的現金及手機全部被佐藤扣起，本身處於被軟禁的狀況。從報道中表示，在佐藤的X平台上的留言，曾表示「想嫁給一個軟弱的男人」。
據報道指，處理案件的警察透露事件本來是以男女糾紛通報，到達現場的警員在向佐藤及受害男子進行查問時，男子透露自己左手的無名指之前就被斬掉，並放在雪櫃內。雖然手指斬斷，再經過冷藏有機會駁回，不過今次受害男子的手指應該是永遠不能駁回的狀態。報道又指出，由於佐藤操控男友，並且造成嚴重的傷害，故會被判以重罪。