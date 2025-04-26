日本大阪斬男友手指暴力女　曾稱：想嫁軟弱男

日本大阪市一名女子，因為被指用鉸剪剪男友乳頭以及用斧頭斬斷男友手指，再放置在雪櫃內的案件。日本媒體的報道指女子其實是在大阪一間夜總會工作的陪酒女郎，而且社交平台追隨者有2.8萬。

大阪府警察日前在大阪市北區的一間公寓，拘捕23歲的女子佐藤紗希。雖然女子報稱無業，不過據日本網媒的「集英社Online」報道指，女子其實是在大阪梅田的一間夜總會工作，夜總會在東京的六本木都有分店。據報道指，有熟悉的人透露，佐藤被捕之前是在一間夜總會表演跳舞，而且喜歡角色扮演，在Instagram上有約2.8萬的追隨者，是當地有名的陪酒女郎。