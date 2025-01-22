日本大阪通天閣火警疑電單車起火　涉事遊戲機中心有大量古董街機

日本大阪通天閤的商店街，在周二（21日）發生的大火。起火的地點證實是商店街內一間擺放大量古董遊戲機的遊戲中心內的一個倉庫，警察在火警後進入店內調查，相信火警可能是擺放在內的電單車起火引發。

在周二下午5時通天閣商店街的一間商舖傳出起火，火警大約花了7小時才被救熄。當中2棟5層高的建築物，有505平方米的地方被燒毀，當中一名30多歲的男職員受輕傷。大阪警方進入店內調查時，發現遊戲機中心相鄰，擺放多輛電單車倉庫被嚴重燒毀，相信該處可能是火警的源頭，並在今早繼續進行調查。

不少網民在得悉起火的是有關遊戲機中心而表達關注，原因是店內擺放大量的古董街機遊戲，還有各式不同年代的日本製遊戲機。當中不少被視為「國寶級」的珍藏。