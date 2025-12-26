日本大阪道頓堀大樓2消防殉職火警　報告揭非防火廣告牌致迅速蔓延

日本大阪著名旅遊區道頓堀，在今年8月發生的大樓火警，導致2名消防員殉職的慘劇，大阪市消防局的調查委員會在周四（25日）公布中期報告，指火警造成全幢大廈起火的原因，與外牆的非防火廣告牌有關。

在今年8月18日的上午，沿道頓堀川旁的一幢6層高大廈以及鄰近的另一幢7層大廈發生火警，最終因為7層高大廈發生樓層倒塌，困住在火場救火中的2名消防員森貴志及長友光成。大阪市消防局隨後成立事故調查委員會跟進事件。委員會在周四發表中期調查報告，指大樓外的招牌因為未有使用防火物料，加上在大樓內發生「回燃現象」，導致火勢迅速向上燃燒。