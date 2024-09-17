日本大阪道頓堀餐廳聯合宣傳　金龍拉麵龍尾放上蟹鉗目的為地震籌款

日本大阪道頓堀的著名招牌金龍拉麵，在早前因為法庭要求而要拆下「龍尾」。而近日龍尾卻發現沒有被掉棄，而是安放在道頓堀另一間餐廳「大阪蟹源」的大蟹招牌外。日本媒體向兩餐廳的店主進行訪問，原來是因為想借機製造關注，希望人們繼續支持能登半島的地震後復興。

道頓堀的金龍拉麵，早前因為被指立體的龍招牌龍尾越過地界，被法院要求拆除。餐廳在上月最終把「龍尾」拆下，並在龍頭位置加上淚珠，以示龍被斷下尾巴的痛楚，成為一時的熱話。不過如今「龍尾」卻又再重生，但卻在道頓堀的另一間餐廳。日本媒體報道，龍尾在今日（17日）開始在附近另一間餐廳的「大阪蟹源道頓堀店」以期間限定展示，龍尾被放置在大阪蟹源門口巨型蟹招牌的蟹鉗前，就像是被蟹剪下了尾巴一樣，而金龍的淚就變成淚汪汪的眼。在蟹旁邊還寫上「金龍，來，要繼續加油呀！」