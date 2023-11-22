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國際
2023-11-22 12:15:22

日本大麻糖納入規管12月2日生效 最高刑罰監禁3年

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大阪一間公司出售含類大麻成份HHCH軟糖。(互聯網)

大阪一間公司出售含類大麻成份HHCH軟糖。(互聯網)

日本接連有民眾食用含類大麻成份軟糖後身體不適，日本厚生勞動省專家會議周二通過將其納入規管，將從122日起生效，違者將面臨監禁或高額罰款。

日本時事通信社報道，厚生勞動省專家會議同意將把類大麻成份的合成化合物HHCH(hexahydrocannabihexol)增列為「指定藥物」，厚生勞動省周三將其指定為「指定藥物」，並從122日起正式管制。

違者面臨刑責

122日管制後將禁止持有、使用或販售，違者將面臨3年或以下監禁，或300萬日圓(15.8萬港元)或以下罰款。

報道指，厚生勞動省估計會有含類似成份的產品在市面流通，亦在評估對與HHCH有類似結構的物質，進行整體管制的「全面指定」。

類大麻成份HHCH軟糖將納入規管。(互聯網) 類大麻成份HHCH軟糖將納入規管。(互聯網) 類大麻成份HHCH軟糖將納入規管。(互聯網) 東京、大阪等地接連有民眾食用含類大麻成份軟糖後身體不適。(互聯網)

日本已將THC納入規管

HHCH跟受日本法律規範的大麻中有害成份四氫大麻酚(THC)結構類似，服食後可能產生幻覺等情況。厚生勞動省已將與THC類似的合成化合物列為「指定藥物」，但並未管制改變部分化學結構的HHCH

根據厚生勞動省官網說明，在有關確保醫藥品及醫療機器等品質、有效性及安全性等法律中，將「指定藥物」定義為「可能對中樞神經系統產生興奮或抑制或出現幻覺(包括維持或強化該作用)，且使用在人體上有可能危害健康的物質」。

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