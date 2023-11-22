日本大麻糖納入規管12月2日生效 最高刑罰監禁3年

日本接連有民眾食用含類大麻成份軟糖後身體不適，日本厚生勞動省專家會議周二通過將其納入規管，將從12月2日起生效，違者將面臨監禁或高額罰款。

日本時事通信社報道，厚生勞動省專家會議同意將把類大麻成份的合成化合物HHCH(hexahydrocannabihexol)增列為「指定藥物」，厚生勞動省周三將其指定為「指定藥物」，並從12月2日起正式管制。

違者面臨刑責

12月2日管制後將禁止持有、使用或販售，違者將面臨3年或以下監禁，或300萬日圓(約15.8萬港元)或以下罰款。

報道指，厚生勞動省估計會有含類似成份的產品在市面流通，亦在評估對與HHCH有類似結構的物質，進行整體管制的「全面指定」。