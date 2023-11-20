日本大麻糖驗出有害成份計劃管制　生產企業社長否認違法

日本厚生勞動大臣武見敬三，今日（20日）在內閤會議後透露，有關大麻糖事件，已證實有關的糖果的成份「HHCH」含有大麻的有害成份，政府會在明日（21日）與專家開會，並計劃周三（22日）將其列入規管。而製作糖果的廠商，社長早前否認公司售賣違法食品。

武見敬三在今日內閣會議後，接受日本媒體的提問。公布有關的調查，證實含有大麻成份。早前，在日本包括東京及大阪，先後有多名年青人服用有關糖果後感到不適送院。日本厚生勞動省及警察在上周五（17日）到東京及大阪5間店舖進行搜查。厚生勞動省其後公布，在東京的其中一間店舖，搜出聲稱含有HHCH成份的軟糖，當中包含一種四氫大麻酚（THC）的成份，因此已命令有關店舖停止販賣。另外在札幌早前亦有2名20多歲青年購入了大麻軟糖和一些液體，其後二人不適送院。北海道當局之後對二人進行檢測，證實對大麻呈陽性後應。