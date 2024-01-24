日本天價士多啤梨竟要5300元一粒！有乜咁厲害？

日本有農場種出天價士多啤梨，重量打破原紀錄，較一部iPhone「墜手」，索價10萬日圓(約5,303港元)。 日本《岐阜新聞》報道，岐阜縣羽島市正木町的觀光農場「奧田農園」日前種出了一粒重165公克的特大士多啤梨。有逾50年種植士多啤梨經驗的農場主人、71歲的奧田美貴夫表示，該士多啤梨為其自家研發的品牌「美人姬」，重量約介乎70至100克，過去曾種出一粒150克的「美人姬」，而今次打破紀錄，收成了一粒165克的特大版士多啤梨。

士多啤梨｜重過iPhone12 「酸甜取得絕妙平衡」 農場以「奇蹟的士多啤梨」形容此巨型果實，奧田美貴夫強調它體積龐稱霸餘，味道也一樣首屈一指，指它「味道細膩，酸甜取得絕妙平衡」。據報，這顆奇蹟士多啤梨早在花朵時期已顯得較正常大，莖部也更粗壯，結果果然不負眾望長出巨大果實，重過iPhone12的162克。