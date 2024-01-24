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國際
2024-01-24 18:30:27

日本天價士多啤梨竟要5300元一粒！有乜咁厲害？

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重量破紀錄的巨型「美人姬」。(互聯網)

重量破紀錄的巨型「美人姬」。(互聯網)

日本有農場種出天價士多啤梨，重量打破原紀錄，較一部iPhone「墜手」，索價10萬日圓(約5,303港元)。

日本《岐阜新聞》報道，岐阜縣羽島市正木町的觀光農場「奧田農園」日前種出了一粒重165公克的特大士多啤梨。有逾50年種植士多啤梨經驗的農場主人、71歲的奧田美貴夫表示，該士多啤梨為其自家研發的品牌「美人姬」，重量約介乎70至100克，過去曾種出一粒150克的「美人姬」，而今次打破紀錄，收成了一粒165克的特大版士多啤梨。

iPhone12重162克。(互聯網) 有網民在有民眾在IG發布攝自奧田農園直銷店的照片，可見農場陳列了幾粒「特大美人姬」。(互聯網) 奧田農園網店所售的80克「特大美人姬」。(互聯網) 重量破紀錄的巨型「美人姬」。(互聯網) 價格最相宜的特大美人姬，15粒33克售5400日圓。(互聯網) 奧田農園

士多啤梨｜重過iPhone12 「酸甜取得絕妙平衡」

農場以「奇蹟的士多啤梨」形容此巨型果實，奧田美貴夫強調它體積龐稱霸餘，味道也一樣首屈一指，指它「味道細膩，酸甜取得絕妙平衡」。據報，這顆奇蹟士多啤梨早在花朵時期已顯得較正常大，莖部也更粗壯，結果果然不負眾望長出巨大果實，重過iPhone12的162克。

此外，農場還展示了一種形狀獨特、像手套一樣的稀有士多啤梨，以紀念轉隊至美國職棒大聯盟(MLB)道奇隊的日本選手大谷翔平，相當有生意頭腦。有民眾在IG發布攝自奧田農園直銷店的照片，可見農場陳列了幾粒「特大美人姬」，其中兩粒為136.6及116.5克，並寫有「限定1粒——特大10萬日圓——奇蹟的士多啤梨」告示；另有售85克一粒的士多啤梨，售價5萬日圓(約2,651港元)。其網站也有售盒裝特大美人姬，價格最相宜的為5,400日圓(約286港元)15粒，每粒約33克。

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