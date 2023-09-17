日本天婦羅名店誤供「稀釋漂白水」致顧客送院　隔日照常營業兼延遲通報

記者陳怡伶／綜合報道

1930年創立、受政商界人士喜愛的日本知名天婦羅老店「銀座天一」傳出誇張的食安事件。位在東京銀座三越百貨的分店，8月底誤將稀釋過的漂白水端上桌，導致客人喝下後喉嚨劇痛。事發後，餐廳還企圖滅證，態度沒有絲毫悔意，隔日竟繼續營業，讓受害者憤而報警。

據週刊《FLASH》報道，據爆料者夫妻表示，兩人8月31日到店內用餐時，妻子因口渴就先向店員要了一杯不加冰塊的常溫水，隨後開始點餐。但是點完餐後，店員還是沒有提供水，於是又再次請店員提供水。

扣喉催吐一度遭店員阻止

不久後，一名女店員將他們點的2杯烏龍茶與1杯水端上桌，口渴的妻子拿起水大口灌，發現水中有奇怪的惡臭。而店家的態度讓他們相當不滿，妻子先後向男店長與把水端來的女店員反映水有異味時，對方卻沒有任何反應。

妻子接着把杯子拿給丈夫，沒想到女店員竟然一聲不吭地奪走客人手上的杯子走回廚房。妻子擔心被滅證於是追了上去，看見女店員正準備將水倒掉時，立刻奪回水杯。丈夫因聞到杯中聞到濃濃的鹽酸味，決定報警。

丈夫憤怒地表示，當妻子感到喉嚨劇痛，痛苦地將手伸進口中試圖催吐時，卻遭到2名店員阻止稱：「請不要在這裡做這種事，這樣我們很困擾，請去洗手間」。最後女子痛苦不堪地趴在桌上，對方驚覺事態嚴重，才趕緊拿開水給她漱口。