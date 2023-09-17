熱門搜尋:
大學站 香港夜繽紛 iPhone 15 林作 JPEX 天氣 夜市經濟 綠色債券 中秋節2023 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 福島核污水 好去處 網上熱話 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 冼迪琦 大閘蟹2023 新田真劍佑
返回
國際
2023-09-17 13:00:01

日本天婦羅名店誤供「稀釋漂白水」致顧客送院　隔日照常營業兼延遲通報

分享：

日本天婦羅名店誤端「稀釋漂白水」致顧客送院　隔日照常營業延遲通報

記者陳怡伶／綜合報道

1930年創立、受政商界人士喜愛的日本知名天婦羅老店「銀座天一」傳出誇張的食安事件。位在東京銀座三越百貨的分店，8月底誤將稀釋過的漂白水端上桌，導致客人喝下後喉嚨劇痛。事發後，餐廳還企圖滅證，態度沒有絲毫悔意，隔日竟繼續營業，讓受害者憤而報警。

據週刊《FLASH》報道，據爆料者夫妻表示，兩人8月31日到店內用餐時，妻子因口渴就先向店員要了一杯不加冰塊的常溫水，隨後開始點餐。但是點完餐後，店員還是沒有提供水，於是又再次請店員提供水。

扣喉催吐一度遭店員阻止

不久後，一名女店員將他們點的2杯烏龍茶與1杯水端上桌，口渴的妻子拿起水大口灌，發現水中有奇怪的惡臭。而店家的態度讓他們相當不滿，妻子先後向男店長與把水端來的女店員反映水有異味時，對方卻沒有任何反應。

妻子接着把杯子拿給丈夫，沒想到女店員竟然一聲不吭地奪走客人手上的杯子走回廚房。妻子擔心被滅證於是追了上去，看見女店員正準備將水倒掉時，立刻奪回水杯。丈夫因聞到杯中聞到濃濃的鹽酸味，決定報警。

丈夫憤怒地表示，當妻子感到喉嚨劇痛，痛苦地將手伸進口中試圖催吐時，卻遭到2名店員阻止稱：「請不要在這裡做這種事，這樣我們很困擾，請去洗手間」。最後女子痛苦不堪地趴在桌上，對方驚覺事態嚴重，才趕緊拿開水給她漱口。

清潔醬瓶時會使用稀釋過的漂白水

1小時後，妻子被救護車送往醫院急救，經診斷女子因誤飲含有次氯酸鈉的水，導致急性中毒，由於有腐蝕性食道炎和食道穿孔的危險，需要集中治療並觀察，因此必須住院3至5天。

經調查，該店平時會用不鏽鋼水瓶裝天婦羅醬汁，並在清潔時倒入稀釋過的漂白水清潔，而當時女店員誤將裝有漂白水的水瓶當作是飲用水的水瓶，直接倒水給顧客喝。離譜的是，發生重要過失的隔天，該分店竟然還照常營業，過了3天才把事件通報衛生所，這讓丈夫感到相當氣憤，決定通報築地警察署。

對此，該公司社長矢吹友一發布道歉聲明，稱今後將會以受害客人的身心健康視為第一優先，誠心誠意處理這件事，也會全面配合警方調查、並制定防止這種事件再次發生的對策。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

換季保養防過敏。（am730製圖）

換季保養防過敏。（am730製圖） 換季保養防過敏。（am730製圖） 換季保養防過敏。（am730製圖） 換季保養防過敏。（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受